"Donnerstag kam er mit der Idee um die Ecke": Überraschte Werkself überrascht

Bayer 04 Leverkusen mit Viererkette und ohne Mittelstürmer? Bayern München mit Dreierkette? Xabi Alonso und Thomas Tuchel versuchten sich im Topspiel gegenseitig "auszucoachen".

Als es zum Feiern in Richtung Kurve ging, schien Xabi Alonso plötzlich jemanden vergessen zu haben. Er drehte sich um und winkte hektisch seinem Staff zu, der noch geschlossen an der Seitenlinie stand. Im schönsten Moment sollte der aber gefälligst dabei sein. Also joggten Co-Trainer und Co. zum Chef und genossen das Bad in der Menge.

"Ich habe einen Top-Staff, der mir jeden Tag hilft und hart arbeitet", stellte der Spanier bei Sky die Bedeutung seiner Kollegen klar. Auch wenn letztendlich er die Entscheidungen trifft - wie auch die personeller Art.

Bayern wollte Leverkusen taktisch spiegeln

Unerwarteterweise hatte Alonso im Topspiel gegen den FC Bayern auf eine defensive Viererkette gesetzt und vorne auf einen klassischen Mittelstürmer verzichtet. Nach dem 3:0 durfte er sich bestätigt fühlen.

"Wir haben uns im Vorfeld etwas Untypisches überlegt, damit die Bayern überrascht sind", verriet Robert Andrich hinterher und gab zu: "Dann waren wir ein bisschen überrascht über Bayerns Aufstellung." Denn die Münchner waren ihrerseits untypischerweise mit einer Dreierkette erschienen - um den Tabellenführer taktisch zu spiegeln.

Adli und manchmal Tella statt Schick

Im Schachspiel der beiden Trainer stand es vor Anpfiff also unentschieden, am Ende stand der laut Andrich "sehr, sehr verdiente" Sieg. "Donnerstag kam er (Xabi Alonso, Anm. d. Red.) mit der Idee um die Ecke, Freitag haben wir es dann trainiert", sagte der 29-Jährige über die neue Bayer-04-Formation: "Riesenkompliment an die Mannschaft, dass wir es so schnell schaffen, das zu adaptieren."

Den Raum ganz vorn besetzte statt etwa Patrik Schick zumeist der schnelle Amine Adli sowie situativ auch Nathan Tella, ebenfalls kein Kind von Langsamkeit. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes fand das ein "probates Mittel" und analysierte: "Wir haben immer wieder Räume bei den Bayern gefunden." Nach zehn Minuten habe die Werkself das Spiel "in den Griff bekommen und durch die erste Pressinglinie durchgespielt".

Blieb noch das insgesamt wichtigste Thema: Wird Bayer 04 denn nun Meister? Trainer Alonso vertagte die Frage, auf die er an diesem Abend lieber keine Antwort geben wollte: "Wir sprechen im Mai."