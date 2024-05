Donner entscheidet sich für Bocholt

Der 1. FC Bocholt hat die Verpflichtung von Dawyn-Paul Donner unter Dach und Fach gebracht. Der 21-jährige Innenverteidiger kam beim SCP in der laufenden Saison ausschließlich in der Regionalliga West zum Einsatz. Bocholts Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch erklärt in einer Meldung: "Paul ist sehr robust in seiner Spielweise und spielintelligent mit dem Ball. Er hat zudem eine sehr gute Dynamik." Trainer Dietmar Hirsch fügt an: "Ich sehe ihn als Innenverteidiger, wo er sowohl in der Dreier- als auch in der Viererkette agieren kann. Das spricht für seine Variabilität und kommt auch unserer Spielweise entgegen."