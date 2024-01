Donkor: Fünf Sterne für diesen Fuß

Er spielte einst beim REWE Juniorcup in seiner Heimatstadt Göttingen. Mittlerweile ist Anton Donkor Stammspieler bei Eintracht Braunschweig - und hofft auf einen Anruf aus Ghana.

Ob es die berühmten Schmetterlinge waren, die er nach eigenem Bekunden beim Anruf aus Braunschweig im Sommer 2022 gleich im Bauch spürte? Jedenfalls ist Anton Donkor mit einer gewissen Leichtigkeit bei Eintracht in die 2. Liga hineingeschwebt. 32 Spiele waren es im Auftaktjahr, aktuell sind es schon wieder 16, jeweils in der Startelf.

Zahlen, mit denen er als "feste Größe" eines Teams gilt, dem ein harter Abstiegskampf bevorsteht. "Ich sehe die Tabelle als Ansporn. Wir waren vergangenes Jahr in einer ähnlichen Situation und ab einem gewissen Moment haben viele geglaubt, das wird nichts mehr, und haben uns abgeschrieben", erinnert sich Donkor an Parallelen zu 2022/23. Aber, so die frischesten Eindrücke von 2023: "Man hat gesehen, dass mit diesem Kader etwas geht, wenn wir 100 Prozent geben."

Selbst will er alles Machbare zum Klassenerhalt beisteuern, hat der gebürtige Göttinger doch nahe seiner Heimat persönlich ein sportliches Glück gefunden, das er bewahren möchte. Ja, nahe der Heimat, wenn auch nicht mehr so nahe bei der Familie und Kumpels von einst. "Meine Mutter kommt öfter her, guckt die Spiele. Meistens läuft es jetzt so herum." Sein zwei Jahre älterer Bruder Aaron, ursprünglich Basketballer, der es als Football-Profi in Amerika fast bis in die NFL schaffte, hilft aus der Ferne. "Wir haben sehr engen Kontakt, er ist ein Mentor für mich in Sachen Sport."

Erst Glöckner, dann Schiele: Der gelernte Stürmer Donkor wird linker Schienenspieler

Aber dafür, in der Karriere überhaupt so weit nach oben steigen zu können, hat der 26-jährige Sohn einer Ghanaerin und eines Deutschen nach einem (auch verletzungsbedingt) missglückten Versuch in der Premier League 2 mit der Jugend des FC Everton und einigen Anläufen im hiesigen Amateurfußball zuletzt weitere richtige Leute zur richtigen Zeit getroffen. Etwa 2020 Trainer Patrick Glöckner beim SV Waldhof, seiner dritten Drittliga-Station nach Rostock und Jena. "Er hatte mit mir die Idee, dass ich einen richtig guten Linksverteidiger abgeben könnte", erzählt das einst in der Akademie des VfL Wolfsburg ausgebildete eigentliche Stürmertalent. "Er hat mir vertraut, ist mit mir den Weg gegangen. Dann war ich drin im Topf."

Der damalige Wolfsburger Anton Donkor (r.) 2016 beim REWE Juniorcup in Göttingen. imago/Hubert Jelinek

Aus diesem zog ihn schließlich gewissermaßen der damalige Eintracht-Trainer nach Braunschweig. "Michael Schiele hat mir das Vertrauen gegeben und mich noch einmal auf einer anderen Ebene gesehen, eben auf der Fünferketten-Position." Und die linke Bahn ist ganz nach dem Geschmack jenes Akteurs, dessen Torgefährlichkeit und Abschlussstärke ihn nicht zwingend zum Profi gemacht hätten, dessen Laufstärke und Spielintelligenz ihn aber auf der Schiene auszeichnen. Dies hat Donkor für sich lieb gewonnen. "Linke Flügelspieler sind ja oft gescheiterte Linksaußen", bekennt er ganz offen. "Ich habe nicht als Linksverteidiger angefangen und ich kenne auch keinen, der unbedingt linker Verteidiger werden wollte. Meistens waren es welche, die dann zurückgezogen wurden oder als Innenverteidiger zu klein waren." Als Offensivakteur werde man eben an Zählbarem gemessen. "Das habe ich halt so nicht gebracht. Als Verteidiger sind Tore oder Assists meiner Meinung nach Bonus, deshalb hast du weniger Druck. Wenn du defensiv deine Schiene sauber hältst, machst du schon 80 Prozent deines Jobs. Wenn du dann noch schnell bist, ist es ein Pluspunkt dazu."

Linker Zauberfuß - zumindest im Gaming

Diese Schnelligkeit, mit der er bei Sprints und Top-Speed zur Ligaspitze zählt, ist das eine. Das andere ist der linke Zauberfuß, den Donkor besitzt, zumindest beim Gaming jedenfalls. Weil ein Internet-Portal ihn bei Aufstellungen relativ oft auf die rechte Abwehrseite verortet hatte, kamen die Macher des beliebten, bis kürzlich bei Fans unter dem Kurznamen "FIFA" bekannten Konsolenspiels offenbar ins Grübeln und gaben ihm für den linken Fuß eine Stärke von fünf Sternen - ein Top-Wert! "Rechts habe ich mal in Jena gespielt, jedoch im Mittelfeld. Aber rechter Verteidiger? Niemals", beteuert Donkor und folgert mit einem Augenzwinkern: "Okay, nicht herausgefunden haben sie wohl, welcher Fuß besser und welcher schlechter ist. Also haben sie mich als Rechtsfuß eingespeichert. Mein linker aber war, dafür, dass mein rechter der starke sein sollte, wiederum relativ gut. Da hatte ich dann links Fünf-Sterne-Skills ..."

Fünf Sterne für diesen Fuß, virtuell. Und in der Wirklichkeit? "Ausbaufähig", nennt Donkor seine bisherige Saisonausbeute. Ein Tor, eine Vorlage. Trotz besagter, reduzierter Anforderungen. "Es müssten ein paar Assists mehr da stehen. Ich weiß, dass das alles noch nicht ausgereift ist. Ich kann immer noch besser, sauberer spielen, weniger Fehler machen." Mit ganzer Kraft und Hingabe will Donkor seinen Masterplan weiter verfolgen und somit in der zweiten Saisonhälfte eine wichtige Antriebsfeder für die Braunschweiger sein.

Deren jüngste Erfolge unter dem neuen Coach Daniel Scherning machen Mut. "In den Zweikämpfen habe ich hier noch mehr dazugelernt. Die Passgenauigkeit habe ich verbessert, auch weil wir versuchen, ein bisschen mehr auf Ballbesitz zu spielen. Auch Daniel versucht, mir das rüberzubringen. Die Ruhe am Ball, die taktischen Aspekte, damit wir noch mehr Ballstafetten haben können." Der jüngste Trend aus dem alten Jahr soll sich fortsetzen, damit Donkor nicht in die Zwickmühle gerät, sich möglicherweise wegen eines Abstiegs im Sommer nach einem anderen Verein umschauen zu müssen. In Braunschweig hat sich ein Traum für ihn erfüllt, freilich bleibt England nach den gemachten Erfahrungen auf der Insel weiterhin eine Station auf seiner gedanklichen Reise in die Zukunft.

Nationalelf Ghanas? "Das würde ich machen, hundertprozentig"

Eine andere ist eng mit den eigenen Wurzeln verknüpft: Sollte einmal der ghanaische Verband locken, wäre der Ex-DFB-Juniorennationalspieler nicht lange weichzuklopfen. "In Ghanas Nationalelf spielen? Das würde ich machen, hundertprozentig." Die Verwandtschaft freute das sicher. In Accra leben ein Onkel, dessen Frau und zwei Cousins.