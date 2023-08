Donezk trägt Champions-League-Heimspiele in Hamburg aus

Das Hamburger Volksparkstadion darf sich 2023/24 dank Schachtar Donezk auf mindestens drei Champions-League-Spiele freuen. Der HSV hilft "sehr gerne" - und profitiert auch finanziell.

In der Saison 2009/10 erlebte das Hamburger Volksparkstadion letztmals Europapokal-Fußball, die letzten Champions-League-Spiele sind sogar schon 17 Jahre her. Doch nun kehrt die Königsklasse überraschend zurück in die Heimspielstätte des HSV: Wie der Zweitligist am Freitagmorgen mitteilte, wird Schachtar Donezk seine Champions-League-Heimspiele der Saison 2023/24 in Hamburg austragen.

Der ukrainische Meister, der vom russischen Angriffskrieg betroffen ist, hat die Hansestadt ausgewählt, die UEFA stimmte zu. Und HSV-Vorstand Jonas Boldt sagt: "Wir unterstützen Schachtar sehr gerne und freuen uns, dass Hamburg Austragungsort für internationale Toppartien sein wird."

In der vergangenen Saison war Donezk in der Champions League nach Warschau ausgewichen, was diesmal wegen terminlicher Probleme jedoch nicht möglich war. Damals war der Klub hinter Real Madrid und RB Leipzig Gruppendritter geworden und in die Europa League "abgestiegen", in der im Achtelfinale gegen Feyenoord Rotterdam Schluss war (1:1/1:7).

Der HSV erhält eine Umsatzbeteiligung

"Nach dem Abwägen mehrerer Optionen haben wir uns schnell für Hamburg als Austragungsort entschieden", wird Dmytro Kyrylenko, kaufmännischer Direktor von Schachtar, in der HSV-Mitteilung zitiert. "Wir sind überzeugt, dass die Spiele im Volksparkstadion auf höchstem Niveau ausgetragen werden und sowohl lokale Fußballfans als auch Tausende Ukrainer, die derzeit vorübergehend in Deutschland und anderen europäischen Ländern leben, auf den Tribünen zusammenkommen werden."

Der HSV übernimmt nach eigenen Angaben die komplette organisatorische Umsetzung der Spieltage im Volksparkstadion, ebenso den Ticket-Verkauf. Dafür und für die Bereitstellung der Spielstätte erhalte man eine Umsatzbeteiligung. Über Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.

Die sechs Spieltage der kommenden Champions-League-Gruppenphase sind auf den 19./20. September, 3./4. Oktober, 24./25. Oktober, 7./8. November, 28./29. November und 12./13. Dezember terminiert. Wann Schachtar ein Heimspiel haben wird und gegen wen, entscheidet sich am 31. August bei der Champions-League-Auslosung. Schachtar winken dabei attraktive Gegner.