Doncic zerlegt die Suns, Nembhard die Warriors - Nike trennt sich von Irving

Luka Doncic und die Dallas Mavericks - zu Hause haben die Texaner einmal mehr überzeugt. Ein Rookie sorgte indes erneut in Kalifornien für Schlagzeilen. Die NBA am Dienstagmorgen.

Der bereits zehnte Heimsieg der auswärtsschwachen Dallas Mavericks (12:11) war ein überzeugender. Beim 130:111 gegen den West-Spitzenreiter Phoenix Suns (16:8) drückte Luka Doncic dem Spiel seiner Mannschaft mal wieder den Stempel auf. Gleich zu Beginn zogen die Mavs davon, entschieden das erste Viertel mit 33:15 für sich und führten bisweilen mit bis zu 27 Punkten Vorsprung. Die weiterhin ohne den verletzten Spielmacher Chris Paul agierenden Suns kamen danach nicht mehr zurück.

Doncic war trotz Verschnaufpause im kompletten vierten Viertel mit 33 Punkten, sechs Rebounds und acht Assists abermals in MVP-Form, Spencer Dinwiddie folgte mit 21 Zählern, während Maxi Kleber auf acht Punkte und zwei Blocks kam. Für die Suns erreichte Deandre Ayton 20 Punkte. "Ich bin echt glücklich", sagte Doncic. "Ich mag das."

Currys gebrauchter Abend

Die Bilanz von Dallas ist nun in etwa so gut (oder mäßig) wie die des Titelverteidigers. Die Golden State Warriors stehen nach dem ernüchternden 104:112 zu Hause gegen die Indiana Pacers bei 13:12 und verloren zum zweiten Mal in eigener Halle. Mann des Abend wie neulich schon beim bizarren Buzzerbeater-Sieg bei den L.A. Lakers: der kanadische Pacers-Rookie Andrew Nembhard. Der Lockenkopf versenkte fünf Dreier, kam insgesamt auf 31 Punkte, acht Rebounds und stolze 13 Assists. Zum Vergleich Stephen Curry: 3 von 17 aus dem Feld (2 von 10 Dreier), zwölf Zähler. Da halfen auch die acht Dreier von "Splash Brother" Klay Thompson (28 Punkte) am Ende nicht.

Moritz Wagner fliegt vom Feld

Franz und Moritz Wagner hielten unterdessen bei der nächsten Niederlage der Orlando Magic gegen Titelanwärter Milwaukee Bucks nach Kräften dagegen. Die beiden Berliner kamen auf 25 Punkte bzw. 19 Zähler und zwölf Rebounds. Moritz musste in der heißen Schlussphase - Kellerkind Orlando war von -19 auf -4 herangekommen - nach einer umstrittenen Entscheidung mit sechs Fouls vom Court. Anschließend sicherten sich Giannis Antetokounmpo (34 Punkte) und seine Bucks den 109:102-Erfolg. "Das ist einfach unsere Mentalität", lobte Moritz Wagner den Teamgeist seiner Mannschaft. "Wir glauben an uns, wenn wir das richtige tun, können wir jeden schlagen."

Allzu oft ist das freilich noch nicht passiert. Während sich die Bucks auf 17:6 verbesserten und an Ost-Primus Boston Celtics (20:5 Siege nach einem 116:110 in Toronto, Jayson Tatum mit 31/12) dranbleiben, steht Orlando nach der neunten Niederlage am Stück bei 5:20. Kein Team in der Liga ist schlechter.

Harden hat Luft nach oben beim Comeback

Ein Comeback feierte James Harden bei der dramatischen 123:132-Niederlage der Philadelphia 76ers bei West-Hinterbänkler Houston Rockets - die Entscheidung stand erst nach der zweiten Verlängerung fest. Harden, der wegen einer Sehnenverletzung im rechten Fuß 14 Partien verpasst hatte, brachte nur drei seiner 14 Würfe für am Ende dank vieler Freiwürfe doch noch 21 Punkte unter. Alle acht Versuche "from Downtown" fielen nicht durch den Ring. "Ich habe nicht gut gespielt, aber ich werde besser sein", sagte "The Beard" nach seinem Wiedersehen mit den Rockets, für die er acht Jahre lang die Fäden gezogen hatte.

Irving und Nike beenden Zusammenarbeit

Noch etwas Unsportliches: Der Sportartikelgigant Nike und der umstrittene Nets-Star Kyrie Irving arbeiten künftig nicht mehr zusammen. Nike habe den seit Wochen ruhenden Vertrag mit dem Brooklyn-Guard beendet, berichteten neben "The Athletic" mehrere andere US-Medien am Montag. Irving stand zuletzt heftig in der Kritik, weil er einen Link zu einem Film mit antisemitischem Inhalt geteilt und sich danach lange nicht klar von Antisemitismus distanziert hatte. Nike, das dem Vernehmen nach etwa elf Millionen US-Dollar jährlich an Irving überwies, hatte den Sponsoren-Vertrag deswegen bereits Anfang November auf Eis gelegt.