Doncic zeigt bei Mavs-Pleite Nerven - Davis überragt

Die Dallas Mavericks haben ein enges Spiel gegen die Phoenix Suns verloren. Am Ende ließ ausgerechnet Luka Doncic die Chance zur Verlängerung liegen. Die Lakers holten einen wichtigen Heimsieg.

Hätte das Spiel in die Overtime schicken können: Luka Doncic. Getty Images

Ohne den deutschen Nationalspieler Maximilian Kleber haben die Dallas Mavericks beim Wiedersehen zwischen den NBA-Superstars Kyrie Irving und Kevin Durant einen Dämpfer kassiert. Den Phoenix Suns unterlagen die Texaner nach einer packenden Schlussphase in eigener Halle mit 126:130.

Es spitzte sich im letzten Viertel zu und blieb spannend bis in die letzten Sekunden. Bei zwei Punkten Rückstand für Dallas ging der Ball natürlich in die Hände von Luka Doncic. Der Slowene bekam schlussendlich genau den Wurf, den er wollte, ließ aber diesen vermeintlich leichten Abschluss liegen. Normalerweise kein Problem für die 77 der Mavs, die anschließend Durant foulen musste. Somit war die Partie entschieden.

Für die Punkte in dieser Partie sorgten vor allem die Stars, so erzielte Doncic 34 Zähler und Irving 30. Topscorer der Begegnung war Durant mit 37 Punkten, der knapp vor Teamkollege Devin Booker (36) landete.

Im American Airlines Center standen sich in dieser Saison erstmals Irving und Durant gegenüber, bis kurz vor der Schließung des Transferfensters hatten beide gemeinsam für die Brooklyn Nets gespielt. Dieses Kapitel war allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Davis führt die Lakers zum Sieg

Für die Lakers zählt aktuell jedes Spiel, um noch in die Play-offs zu kommen. Ohne den verletzten Star LeBron James feierte Los Angeles am Sonntag einen wichtigen 113:105-Heimsieg gegen die Golden State Warriors. Anthony Davis war dabei der überragende Mann und führte sein Team mit 39 Punkten an, Dennis Schröder legte elf Zähler auf. Stephen Curry kam bei seinem Comeback für die Dubs auf 27 Punkte.