Doncic verschafft Mavs einen Vorteil - Mitchell versenkt die Celtics

Die Playoffs in der NBA nehmen so langsam richtig Fahrt auf - und brachten in der Nacht auf Freitag zwei Auswärtssiege hervor. Erschreckend blasse Celtics wurden von Donovan Mitchell ausgebremst, bei den Mavs übernahm wie gewohnt Luka Doncic die Führung.

Herausragende Akteure ihrer Teams: Luka Doncic (li.) und Donovan Mitchell. Getty Images (2)