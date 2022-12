Doncic und Kidd fliegen - Schröder macht 30 - SGA schlägt den Buzzer

Für die ersatzgeschwächten Dallas Mavericks ist das Spiel in Minneapolis in einem ziemlichen Fiasko, für die Orlando Magic die Erfolgsserie nach einem Krimi geendet. Dennis Schröders Bestwert war wertlos. Die NBA am Dienstagmorgen.

Ungläubiges Staunen nach zwei technischen Fouls: Luka Doncic. IMAGO/USA TODAY Network