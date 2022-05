Doncic rollt auf die Bay zu: Die Vorschau auf die Conference-Finals in der NBA

Vier sind übrig, Meister und Vorjahresfinalist raus. Führt Luka Doncic die Dallas Mavericks tatsächlich zum zweiten Titelgewinn nach 2011?

Was hat er hier nun wieder vor? Luka Doncic misst sich nun mit dem Warriors. Sports Illustrated via Getty Images

Die Finalserien der beiden Conferences stehen bevor. Übrig geblieben sind im Westen die Dallas Mavericks und die Golden State Warriors, im Osten die Boston Celtics und die Miami Heat. Wer macht das Rennen? Los geht's in der Nacht zum Mittwoch (2.30 Uhr MESZ) mit dem ersten Duell zwischen Celtics und Heat. Und nebenbei bemerkt: Mit Maxi Kleber und Daniel Theis dürfen auch zwei Deutsche noch auf einen Ring schielen.

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks

Das breite Dauergrinsen in Phoenix lief in allen Highlight-Reels rauf und runter. Luka Doncic hat den Suns in Spiel sieben gnadenlos den Zahn gezogen, seine Mavericks am Erstplatzierten der Western Conference vorbei in die nächste Runde geführt. Was ist Dallas nach diesem Coup zuzutrauen? Wird das Team von Jason Kidd auch gegen Golden State seinem Ruf als "große Überraschung" in diesen Play-offs gerecht?

Viele Buchmacher und Experten in den Staaten sehen die Mavs (52:30 Siege) leicht vorne, die Warriors (53:29) wiederum muss man nicht vor Doncic warnen - zu rechnen ist mit einem Spektakel, das die Sportfans nicht nur in Nordamerika (und Slowenien) vor die Bildschirme holen wird. Doncic hat in vier Spielen gegen die Warriors diese Saison 126 Punkte gesammelt, er weiß, wie man die "Dubs" zerlegen kann. Die zudem nach der hart umkämpften Serie gegen Memphis auf ihr "Schweizer Taschenmesser" Gary Payton II verzichten müssen (Ellbogenfraktur).

Dallas war die niedrigere Positionierung in der Setzliste schon gegen Utah und Phoenix egal, gegen Golden State wird es die Texaner auch nicht stören, dass ein eventuell nötiges siebtes Spiel in Oakland stattfindet. Und die "Dubs"? Sie werden ihrem Ruf als zweitbeste Defense der Liga gerecht werden müssen, damit die durch Steph Curry, Klay Thompson & Co. wahrscheinlich nicht zu knapp erzielte Offensiv-Ausbeute für das Final-Ticket reicht. - kicker-Tipp: 4:3 für Dallas

Boston Celtics vs. Miami Heat

In Topform: Jayson Tatum. NBAE via Getty Images

Egal ist auch ein Stichwort, das sich bei den Boston Celtics (51:31) leicht ins Feld führen lässt. Die Kelten ließen sich auch von Giannis Antetokounmpo und seinen Rekordzahlen nicht aufhalten. Auch nicht von einem 0:1-, 1:2- und 2:3-Rückstand. Am Ende setzte sich die variabel aufspielende Truppe um Jayson Tatum in sieben gegen den Titelverteidiger Milwaukee Bucks durch. Jetzt ist die Brust natürlich extrabreit, zumal mit Robert Williams III ein weiterer Leistungsträger vor der Rückkehr steht (und Rollenspieler Theis weitere Minuten kosten dürfte).

Der Gegner heißt Miami Heat (53:29), war Erster im Osten nach der Regular Season und hat in den Play-offs alle sechs Partien vor den eigenen Fans gewonnen. Beim Team vom South Beach kommt allerdings sehr viel auf Jimmy Butler an. Kann er die Heat - Routinier Kyle Lowry ist alles andere als fit - wie 2020 bis in die NBA-Finals tragen? In den laufenden Play-offs verbesserte Butler seinen offensiven Output spürbar auf 28,7 Punkte im Schnitt und traf sogar regelmäßig von der Dreipunktlinie. Doch wird das reichen?

Zu viel spricht für Boston. Kadertiefe, Wurfstärke vor allem "from downtown", Variabilität. - kicker-Tipp: 4:2 Boston.