Doncic mit nächstem Triple-Double - Celtics revanchieren sich

Zwei Tage nach seiner historischen 60-Punkte-Gala hat Luka Doncic seine Dallas Mavericks zum nächsten Sieg geführt.

Beim 129:114 gegen die Houston Rockets verbuchte Doncic 48 Stunden nach seiner historischen Leistung gegen New York neben 35 Punkten zwölf Rebounds und 13 Assists - sein achtes Triple-Double in dieser Saison, so viele wie kein anderer NBA-Akteur. Allein in der ersten Hälfte legte der Slowene 21 Zähler auf, konnte sich aber auch auf die Unterstützung seiner Teamkollegen, von denen vier weitere zweistellig punkteten, verlassen. Gleich 25 Fast-Break-Punkte fuhren die Mavericks außerdem ein. "Wir mussten uns nicht nur auf Luka verlassen", sagte Dallas-Coach Jason Kidd.

Mit viel Applaus wurde derweil Houstons Boban Marjanovic empfangen, der drei Jahre für Dallas gespielt hatte und vor dem Spiel ausgiebig Vertreter seines ehemaligen Klubs begrüßte. Seine später erzielten sieben Punkte feierte das Heimpublikum so euphorisch, als wäre der 2,24 Meter große Serbe noch in Dallas angestellt.

Celtics revanchieren sich an den "Typen" aus L.A.

Die Boston Celtics haben indes ihren Status als aktuell bestes Team der NBA einmal mehr unter Beweis gestellt und das Spitzenspiel gegen die Los Angeles Clippers mit 116:110 für sich entschieden. Damit revanchierten sich die Celtics für die 93:113-Auswärtsniederlage gegen die Clippers vor drei Wochen, was für Boston die höchste Pleite in dieser Saison gewesen war. "Wir wollten definitiv besser spielen als beim letzten Mal", sagte Jaylen Brown. "Diese Typen haben uns in L.A. ziemlich vermöbelt. Also wollten wir heute Abend in unserer Heimathalle die Geschichte ändern."

Brown, der allerdings keinen seiner acht Dreier-Versuche verwandelte, und der einmal mehr überzeugende Jayson Tatum erzielten jeweils 29 Zähler für die Celtics. Bei den Clippers war Kawhi Leonard mit 26 Punkten der Topscorer.

Isaiah Hartenstein musste sich mit den New York Knicks auswärts den San Antonio Spurs mit 115:122 geschlagen geben. Für die Knicks setzte es damit die fünfte Niederlage in Serie. Vor dem Schlussabschnitt gerieten die Gäste mit 13 Zählern in Rückstand. Hartenstein erzielte vier Punkte und holte sich fünf Rebounds.