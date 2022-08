Doncic, Jokic und Giannis glänzen in der WM-Qualifikation

Während die deutschen Basketballer in Schweden einen deutlichen Sieg gelandet haben, gab es zwischen Serbien und Griechenland einen Krimi.

Luka Doncic ist bereit für das Kräftemessen mit der deutschen Nationalmannschaft. Der Aufbauspieler von den Dallas Mavericks führte Europameister Slowenien am Donnerstagabend zu einem ungefährdeten 104:83-Sieg über Estland.

Die Slowenen machten damit einen Schritt in Richtung WM-Qualifikation für 2023. Doncic ragte mit 25 Punkten, elf Rebounds und acht Assists heraus. Am Sonntag (15.00 Uhr/Magentasport) gastiert der Superstar mit seinem Team in München, um Deutschland in der WM-Qualifikation zu fordern.

40 Punkte von Antetokounmpo

Zwei weitere NBA-Protagonisten trafen in Belgrad im direkten Duell aufeinander: Der Grieche Giannis Antetokounmpo glänzte zwar mit 40 Punkten und acht Rebounds, konnte die 94:100-Niederlage seines Teams nach Verlängerung gegen Serbien aber nicht verhindern.

Auf Seiten der Serben überzeugte Nikola Jokic, aktuell wertvollster Spieler in der besten Liga der Welt, mit 29 Punkten und acht Rebounds. Slowenien, Serbien und Griechenland zählen bei der EM (1. bis 18. September) zum engen Favoritenkreis.