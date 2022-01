Doncic, Jokic, Embiid - Die Gala-Nacht der Superstars in der NBA

26 Teams waren im Einsatz - und die Stars glänzten! Luka Doncic, Nikola Jokic und Joel Embiid spielten beeindruckend auf. LeBron James schaffte Einzigartiges. Die NBA am Donnerstagmorgen.

Mit ihm läuft's: Luka Doncic hält die Mavs in den Top 5 im Westen. NBAE via Getty Images

Die Dallas Mavericks sind weiter top in Form und haben auch ihr Heimspiel gegen die Toronto Raptors gewonnen, blieben damit zum sechsten Mal in Serie vor eigenen Fans ungeschlagen. Das gelang den Texanern zuletzt im Herbst 2018. Luka Doncic überragte einmal mehr. Der Slowene stellte mit 41 Punkten, 14 Rebounds (jeweils Saisonbestwert) und sieben Vorlagen wieder beeindruckende Zahlen in den Box Score und führte sein Team zu einem 102:98 gegen die Kanadier. Maxi Kleber blieb ohne Korb in seinen 25 Minuten auf dem Court, hatte aber dennoch seinen Anteil am 26. Saisonsieg der Mavericks, die in der Western Conference derzeit auf Rang fünf liegen (26:19).

Weil zudem die Utah Jazz (29:16) überraschend zu Hause gegen die Houston Rockets 111:116 verloren - Daniel Theis wurde nicht eingesetzt - und die Memphis Grizzlies (31:16) beim 114:126 gegen Titelverteidiger Milwaukee Bucks (Giannis Antetokounmpo und Ja Morant mit je 33 Zählern) als Verlierer vom Spielfeld gingen, verkürzten die Mavericks den Rückstand auf die beiden Teams unmittelbar vor ihnen.

10.000. Rebound von LeBron James

Knapp hinter ihnen lauern die Denver Nuggets (23:20), die beim 130:128 über die L.A. Clippers (Isaiah Hartenstein: vier Punkte, drei Rebounds, drei Assists) die Overtime und einen bärenstarken MVP benötigten: Nikola Jokic machte mit 49/14/10 ein weiteres Triple-Double, das 66. seiner Laufbahn (Platz 7).

Nur Achter im Westen sind die L.A. Lakers. Zwar ist LeBron James nach 30 Punkten und zwölf Rebounds weiter in Bestform - und nun auch der einzige Spieler in der Geschichte der Liga mit über 30.000 Zählern, seit heute mehr als 10.000 Rebounds und mehr als 9.000 Vorlagen -, doch das 104:111 im Heimspiel gegen die Indiana Pacers dürfte dem 37-jährigen Dauerbrenner kaum schmecken. Die Lakers fielen auf 22:23 ab.

Embiids halber Hunderter - Irving nutzt die Auswärtschance

In der Eastern Conference unterlagen die Boston Celtics den Charlotte Hornets 102:111. Dennis Schröder traf zwar fünf seiner acht Dreier-Versuche und verbuchte insgesamt 24 Zähler, konnte die Niederlage als Topscorer seines Teams aber nicht abwenden. Die Celtics (23:23) treten deswegen weiter auf der Stelle und müssen um die Teilnahme an den Play-offs fürchten. Zumindest die Niederlagen der Raptors und der Washington Wizards, die 118:119 gegen die Brooklyn Nets (28:16) um "Auswärts-Star" Kyrie Irving (30 Punkte) unterlagen, hielten die Abstände zu den Teams auf den Rängen acht und neun konstant für die Celtics auf Platz zehn.

Gegen einen Joel Embiid in Bestform und mit 50 Punkten hatten derweil die Orlando Magic keine Mittel und verloren 110:123 gegen die Philadelphia 76ers. Franz Wagner kam auf elf Rebounds und neun Punkte, sein Bruder Moritz Wagner hatte sechs Zähler und zwei Rebounds.

Die Chicago Bulls um DeMar DeRozan (30 Zähler, sieben Vorlagen) führen indes den Osten weiterhin an - das 117:104 gegen die Cleveland Cavaliers um den Bulls-Ex-Kollegen Lauri Markkanen (28 Punkte) stellte die Bilanz des Altmeisters auf 28:15.