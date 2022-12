Doncic, Giannis, Jokic & Co.: Das bringen die NBA-Christmas-Games

Der erste Weihnachtsfeiertag hält für NBA-Freunde den ein oder anderen Leckerbissen bereit. Ein Blick auf die Christmas Games der besten Basketball-Liga der Welt.

Wer im Rahmen der besinnlichen Weihnachtszeit Lust auf Sport hat, der kann sich am ersten Weihnachtsfeiertag auf die NBA freuen. Denn ab 18 Uhr laufen fünf Spiele in Folge live auf DAZN. Und zumindest die ersten liegen für deutsche Basketballfans in sehr freundlicher Zeit.

Embiid & Co. gastieren in New York

Los geht es mit der Partie im Madison Square Garden zwischen New York und Philadelphia. Beide Mannschaften stehen in der Tabelle eng beieinander, sind als Sechster und Fünfter derzeit knapp in den Play-off-Rängen. Die Form stimmt auf beiden Seiten, die Knicks gewannen von den vergangenen neun Spielen acht, Philly holte sechs Siege in Folge. Es ist also ein Duell auf Augenhöhe, mit vielleicht leichten Vorteilen für das Team um NBA-Topscorer Joel Embiid, der mit 32,5 Punkten knapp vor Luka Doncic steht.

Doncic vs. LeBron

Weiter geht es ab 20.30 Uhr deutscher Zeit mit dem Duell der Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers. Es ist zugleich das Aufeinandertreffen von Luka Doncic und LeBron James. Beide Teams dürften sich diese Saison bisher gänzlich anders vorgestellt haben. Die Mavs holten in 32 Spielen 16 Siege und stehen auf dem geteilten neunten Platz mit Minnesota. Die Lakers sind sogar nur 13. und drohen erneut die Play-offs zu verpassen. Der lange Ausfall des zuletzt formstarken Anthony Davis dürfte die Play-off-Hoffnungen der prestigeträchtigen Franchise nicht sonderlich schüren.

Topspiel im TD Garden

Ab 23 Uhr kommt es im TD Garden in Boston zu einem echten Kracher: Spitzenreiter Milwaukee gastiert bei den zweitplatzierten Celtics. Beide Mannschaften muss man in Sachen NBA-Titel in jedem Fall ganz oben auf dem Zettel haben. Beide Teams gewannen bisher 22 Spiele, die Bucks haben eine Partie weniger absolviert und verloren erst neunmal. Der griechische Topstar Giannis Antetokounmpo, aktuell drittbester Scorer der NBA, muss sich mit seinen Mannen gegen das Top-Duo Jayson Tatum und Jaylen Brown beweisen.

Der Meister empfängt die Grizzlies

Wer noch immer wach ist und Lust auf Basketball hat, kann sich ab 2 Uhr den amtierenden Meister anschauen: Die Golden State Warriors haben die Memphis Grizzlies zu Gast. Die Dubs spielen eine schwache Saison, sind nur Elfter und würden nach aktuellem Stand sogar das Play-in-Turnier verpassen. Mit zwölf Siegen und nur zwei Niederlagen sieht es zumindest in eigener Halle gut aus. Gänzlich anders ist die Stimmungslage in Memphis, denn Ja Morant & Co. spielen erneut eine sehr starke Saison und stehen im Westen derzeit mit derselben Bilanz wie Denver ganz oben.

Jokic & Co. erwarten die Suns

Apropos Denver, die Nuggets schließen diesen Christmas Day mit ihrem Heimspiel (4.30 Uhr) gegen Phoenix ab. Nikola Jokic & Co. liefern wie gewohnt ab und kommen wieder einmal für einen tiefen Play-off-Run in Frage. Der Serbe spielt einmal mehr stark auf, lieferte zuletzt gegen Charlotte mit 40 Punkten, 27 Rebounds und zehn Assists beachtliche Zahlen ab. Aber im engen Westen sind auch die Suns im Topfeld der Liga dabei. Phoenix ist neben Denver, Memphis, New Orleans und den Clippers eines der fünf Teams, die schon 19 Siege gesammelt haben.