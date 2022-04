Doncic führt Mavs zu Kantersieg - und wird im letzten Spiel gesperrt fehlen

Die Dallas Mavericks haben sich das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde im Westen gesichert. Bester Spieler war einmal mehr Luka Doncic, der allerdings das Finale der Regular Season verpassen wird.

Die Dallas Mavericks haben einen deutlichen 128:78-Heimerfolg über die Portland Trail Blazers eingefahren. Nach dem sechsten Sieg aus den vergangenen sieben Partien bleiben die Texaner auf dem vierten Platz der Western Conference. Mit einer Bilanz von 51:30 Siegen können die Mavericks aber noch die Golden State Warriors (51:29 Siege) vom dritten Rang verdrängen. Abrutschen kann Dallas nicht mehr, womit das Team zum ersten Mal seit 2011 in der ersten Play-off-Runde den Heimvorteil genießen wird.

Die Mavericks dominierten am Freitag (Ortszeit) gegen Portland das erste Viertel und lagen nach zwölf Minuten mit 23 Zählern Differenz in Führung. Bester Spieler der Mavericks war Luka Doncic mit 39 Punkten, elf Rebounds und sieben Assists. Der slowenische Nationalspieler traf dabei sieben Dreier. Jedoch kassierte Doncic wegen Meckerns auch sein 16. technisches Foul in dieser Saison. Damit wird der 23-Jährige ein Spiel gesperrt und den Mavs im letzten Spiel der Hauptrunde fehlen. Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber verpasste die Partie wegen einer Knöchelverletzung.

Die Phoenix Suns holten einen 17-Punkte-Rückstand im vierten Viertel auf und feierten bei den Utah Jazz letztendlich einen 111:105-Sieg. Topscorer Devin Booker erzielte 33 Punkte. West-Schlusslicht Houston Rockets verlor ohne den weiterhin verletzten Dennis Schröder mit 115:117 knapp gegen die Toronto Raptors.

Bucks untermauern Platz zwei

Die Milwaukee Bucks haben unterdessen ihren Anspruch auf Platz zwei in der Eastern Conference vor den Boston Celtics rund um Nationalspieler Daniel Theis untermauert. Nach dem 131:101-Sieg gegen die Detroit Pistons haben Topstar Giannis Antetokounmpo und Kollegen in ihrem letzten Spiel am Sonntag gegen Cleveland die Chance, ihre Position hinter den führenden Miami Heat zu sichern.

Kevin Durant führte die Brooklyn Nets zu einem 118:107-Heimsieg gegen die Cleveland Cavaliers. Der Superstar der Nets stellte mit 36 Punkten den Topscorer der Partie. Nach ihrem dritten Erfolg nacheinander verdrängen die Nets die Cavaliers vom siebten Platz der Eastern Conference. Beide Teams könnten sich im Play-in-Turnier gegenüberstehen, der Sieger jenes Duells wird sich für die Play-offs qualifizieren. Als Siebter würden die Nets gegen den Achten ein Heimspiel austragen dürfen.

Die Los Angeles Lakers stoppten ohne ihre Stars LeBron James, Anthony Davis und Russell Westbrook ihre Serie von acht sieglosen Spielen. Mit 120:101 bezwangen die Lakers zu Hause die Oklahoma City Thunder. Schon vor der Partie stand fest, dass die Lakers in dieser Saison die Play-offs verpassen werden.

