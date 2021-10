Doncic führt Dallas zum Sieg - Kleber verletzt raus

Getragen von Luka Doncic feierten die Dallas Mavericks ein 105:99 gegen die Sacramento Kings. Pech hatte dabei der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber.

Kleber spielte gegen die Kings gut, glänzte auch in einer Phase, in der Top-Star Doncic schwächelte. Doch dann verletzte sich der Würzburger bei einem Dunking. Der 29-Jährige griff sich an den Rücken, ging anschließend in die Kabine und kam nicht mehr zurück.

Bitter für den Deutschen, der in Abwesenheit des unter Rückenproblemen leidenden Kristaps Porzingis erstmals in der Saison in der Starting Five der Texaner gestanden hatte. Der Forward lag nach knapp sieben Minuten bei überzeugenden sieben Punkten und fünf Rebounds.

Dallas gewann das Spiel auch ohne Kleber, weil Doncic einmal mehr eine Galavorstellung ablieferte. Der Slowene glänzte am Ende mit 23 Punkten, zehn Assists und acht Rebounds. Bei den Kings war Richaun Holmes mit 22 Punkten und 13 Rebounds auffälligster Spieler.