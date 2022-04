Doncic führt Dallas zum 3:2 - Boston wirft Brooklyn glatt raus

Zwei enge und eine glatte Play-off-Serie: Während Luka Doncic die Dallas Mavericks vor heimischem Publikum zum 3:2 gegen Utah führte, klauten die Raptors in Philadelphia überraschend Spiel 5. Boston ist schon durch. Die NBA am Dienstagmorgen.

In einem bisweilen hitzigen Spiel - Hassan Whiteside bei den Gästen und Reggie Bullock bei den Hausherren flogen vom Platz - setzten sich die Dallas Mavericks überraschend hoch mit 102:77 gegen die Utah Jazz durch, nachdem die ersten vier Duelle doch allesamt ziemlich enge Spiele gewesen waren. Die Mavs führen nun also mit 3:2 und haben "Matchball", Spiel 6 steigt wieder in Salt Lake City. Seit dem Titelgewinn 2011 mit Dirk Nowitzki konnten die Texaner keine Play-off-Serie mehr gewinnen.

Ihr Superstar Luka Doncic spielte erstmals in einem Play-off-Spiel vor den eigenen Fans, nachdem er nach einer Wadenzerrung beim 99:100 in Utah sein Comeback gegeben hatte. Der Slowene zeigte sich in gewohnter Stärke, ließ die Jazz mit geschmeidigen Körpertäuschungen ab und an alt aussehen und versenkte Dreier in hohem Bogen. Am Ende standen 33 Punkte in seinem Box Score, Jalen Brunson fügte 24 hinzu. Maxi Kleber bekam 20 Minuten, schnappte sich fünf Rebounds, blieb aber ohne Zähler. "Noch ist nichts erledigt, wir müssen noch eins gewinnen", sagte Doncic nach dem frenetisch gefeierten Sieg.

Enttäuschend die Protagonisten der Jazz: Während Center Rudy Gobert noch das gewohnte Double-Double ablieferte (17/11), enttäuschten Donovan Mitchell (9) und Mike Conley (4) im Backcourt auf ganzer Linie. Am Ende stand die niedrigste Punktzahl der Jazz seit einem 68:118 im November 2018 - ebenfalls in Dallas.

Frustrierte Nets in vier Spielen raus

Einen "Sweep" hatten in der Serie zwischen Boston und Brooklyn nicht allzu viele erwartet. Doch die Celtics fuhren im vierten Duell mit den Nets den vierten Sieg ein - ein 116:112 beendete die Achterbahn-Saison von Kevin Durant & Co., die lange Zeit auf den ungeimpften Kyrie Irving hatten verzichten müssen und dann auch James Harden an die Philadelphia 76ers verloren. Als Siebter war Brooklyn schließlich über das Play-in-Turnier in die Play-offs gerutscht.

"Deren Bilanz hat nicht gezeigt, wie gut sie sind", sagte Jayson Tatum nach Spiel vier dem TV-Sender TNT. "Aber wir haben an uns geglaubt und nicht zu weit nach vorne geschaut." Mit 29 Punkten war er bester Werfer der Celtics. Die 39 Punkte von Durant reichten den Nets nicht, um zumindest zu verkürzen und ein Spiel fünf zu erzwingen. Daniel Theis (sechs Punkte), erneut in der Starting Five, hatte mit acht Rebounds den Bestwert, spielte wegen früher Fouls und der Rückkehr von Robert Williams aber nur etwas weniger als 20 Minuten.

Im Halbfinale treffen die Celtics entweder auf die Milwaukee Bucks oder die Chicago Bulls. Titelverteidiger Bucks führt in der Serie 3:1.

Toronto knickt nicht ein

Und ebenso eher unerwartet ist die Serie zwischen den Sixers und den Toronto Raptors noch nicht zu Ende. "Philly" setzte Spiel fünf zu Hause mit 88:103 in den Sand und ließ die Kanadier nach 3:0-Führung somit auf 2:3 herankommen. Toronto, für das abermals Pascal Siakam voranging (23/10/7), kann in Spiel sechs am Donnerstag wiederum vor eigenem Publikum ausgleichen. Noch nie in der Geschichte der NBA-Play-offs hat eine Mannschaft einen 0:3-Rückstand in ein 4:3 umgebogen.

Die Sixers, bei denen sich "Go-to-guy" Joel Embiid mit einer Daumenverletzung herumplagt und James Harden enttäuschte, müssen sich strecken, um den Einzug in die nächste Runde noch klarzumachen.