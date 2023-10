Doncic fällt vorerst verletzt aus - Mavs "optimistisch" bezüglich Einsatz zum Saisonstart

Kurz vor dem Saisonstart in der NBA fällt Luka Doncic aufgrund einer Wadenzerrung aus. Das Preseason-Finale der Dallas Mavericks wird er verpassen - die Texaner hoffen aber, dass er zum Saisonstart wieder fit ist.

Wie Head Coach Jason Kidd am Montag am Rande des Trainings der Mavs bestätigte, hat sich Doncic eine "leichte" Zerrung in der linken Wade zugezogen. Der 24-Jährige kann derzeit nicht mit dem Team trainieren, hält sich stattdessen auf einem stationären Fahrrad und mit Wurfübungen fit.

Für das letzte Preseason-Spiel der Mavericks in der Nacht auf Samstag gegen Detroit steht er damit definitiv nicht zur Verfügung. Ende der Woche soll er ein weiteres Mal untersucht werden, Kidd äußerte sich hoffnungsvoll, dass Doncic beim Saisonstart wieder dabei sein kann. Auch der gut vernetzte Journalist Marc Stein berichtete, die Mavs seien "optimistisch", dass Doncic rechtzeitig fit wird. Dallas eröffnet seine Saison nächste Woche in der Nacht auf Donnerstag mit dem Spiel gegen die San Antonio Spurs.

Der Slowene zog sich die Verletzung in Spanien zu, wo die Mavericks ein Vorbereitungsspiel gegen Real Madrid absolvierten (123:127). Doncic stand gegen sein Ex-Team nur knapp fünf Minuten auf dem Parkett, da er sich die Zerrung tags zuvor im Training zugezogen hatte. Eine MRT-Untersuchung nach der Rückkehr nach Dallas bestätigte die Diagnose.

Irving zurück im Training

Doncic selbst bezeichnete die Verletzung als "nichts Ernstes", er hatte allerdings auch schon in der Vergangenheit mit einer Zerrung in der Wade zu kämpfen. Gegen Ende der Regular Season 2021/22 zog er sich schon einmal diese Verletzung zu, im Anschluss musste er zwölf Tage pausieren und verpasste mehrere Play-off-Spiele.

Bessere Nachrichten hatte Kidd bezüglich Kyrie Irving parat. Doncics Backcourt-Partner, der die vergangenen beiden Spiele aufgrund einer Leistenverletzung aussetzte, konnte am Montag wieder komplett am Training teilnehmen. "Er war gut", sagte Kidd. "Wir werden sehen, wie er sich morgen fühlt und dann schauen wir weiter."