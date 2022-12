Doncic-Comeback bringt Mavs in die Spur - Lillards Dreierregen

Die Dallas Mavericks haben sich ein weiteres Mal auf Luka Doncic verlassen können. Dame Lillard stellte in Portland einen Rekord ein. Die NBA am Dienstagmorgen.

Die Berg- und Talfahrt der Mavericks fand in der Nacht zum Dienstag eine positive Fortsetzung aus Sicht der Texaner. Wieder mit dem zuletzt angeschlagenen Luka Doncic in der Starting Five hielt der Meister von 2011 die Oklahoma City Thunder mit 121:114 in Schach und stellte seine Bilanz damit wieder positiv auf (14:13).

Zwar wusste OKC nach der Partie mit dem gewohnt stark agierenden Shai Gilgeous-Alexander den besten Scorer in seinen Reihen (42 Punkte, Karriere-Bestwert eingestellt), der Point Guard konnte die 16. Niederlage der Thunder jedoch nicht verhindern. Doncic glänzte seinerseits mit 38 Punkten und elf Rebounds, während Maxi Kleber von der Bank kommend 31 Minuten, acht Punkte, sieben Rebounds und zwei Blocks sammelte - und den letztlich alles entscheidenden Steal in der Schlussminute, als die Gäste sich noch einmal aufgebäumt hatten.

Lillard: "Ich wusste gar nicht, wie viele es waren"

In einem weiteren West-Duell siegten die Portland Trail Blazers zu Hause gegen die Minnesota Timberwolves mit 133:112. Protagonist in Oregon war einmal mehr Dame Lillard, der seine Anhänger mit elf Dreiern verzückte und so den T-Wolves den Garaus machte. Lillard (38 Punkte) stellte mit seiner Show "from Downtown" seinen eigenen Rekord (zugleich Bestwert der Franchise) ein und schraubte die Bilanz seines Teams auf 15:12 (Minnesota 13:14). "Ich wusste gar nicht, wie viele es waren, ich hab einfach nur geworfen", gab Lillard nach dem Spiel an.

Vaugh bringt Brooklyn auf Kurs

Ein Blick noch in den Osten: Dort bestätigten die Brooklyn Nets ihren Status als Team der Stunde. Das 112:100 bei den Washington Wizards war der achte Sieg aus den vergangenen neun Partien für die Mannschaft um Kevin Durant und Kyrie Irving, die mit mittlerweile 17 Siegen bei zwölf Niederlagen Rang vier der Conference belegt. Durant holte 30 Punkte, neun Rebounds und sechs Assists, Irving stand am Ende bei 24/6/5. Die Trainerentlassung von Steve Nash und die zwischenzeitliche Suspendierung Irvings scheinen vergessen, Neu-Coach Jacque Vaughn brachte das Team zügig auf Kurs.

Celtics verlieren zwei in Folge

Platz drei ist in Sicht, zumal die Cleveland Cavaliers (17:11) unerwartet bei den San Antonio Spurs mit 111:112 den Kürzeren zogen. Ost-Spitzenreiter Boston Celtics unterlag bei den Los Angeles Clippers um einen starken Kawhi Leonard (25 Zähler) deutlich mit 93:113, führen die Tabelle im Osten mit 21:7 trotz der zweiten Niederlage am Stück aber weiterhin vor den Milwaukee Bucks (19:7) an.