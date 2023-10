'DonChap28's Profi-Zeit geht "wahrscheinlich zu Ende"

Nach wie vor ist 'DonChap28' ohne Verein. Auf X (vormals Twitter) gab der Profi nun bekannt, dass seine Zeit als aktiver eSportler "wahrscheinlich zu Ende" geht. Trotzdem sage er "bewusst noch nicht ganz Servus".

Seit fünf Jahren ist Marcel 'DonChap28' Deutscher Profi im FIFA-eSport. Eine Zeit, die "wahrscheinlich" zu Ende gehen wird. Das teilte der 31-Jährige auf X (vormals Twitter) mit. Er habe "immer die Hoffnung" gehabt, "dass es für mich noch weiter geht, aber die Zeit als Profi geht wahrscheinlich zu Ende. Es waren super fünf Jahre". In denen habe er "viele Erfahrungen gesammelt, paar geile Offline-Turniere gespielt und coole Leute kennengelernt".

Deutscher "hätte sehr gerne weitergemacht", stehe jedoch der Entwicklung "generell im FIFA-eSport, aber auch teilweise in der Kaderplanung der Vereine" kritisch gegenüber. "Trotzdem werde ich weiterhin so gut es geht spielen - Pro Ladder und so weiter, sofern es die Arbeit und die Spätschicht zulässt", schreibt 'DonChap28'. Da man nie wisse, "was in der Zukunft passiert, sage ich bewusst noch nicht ganz Servus".

Mehrere Grand-Final-Teilnahmen im Portfolio

In seiner Karriere spielte Deutscher für Eintracht Frankfurt, Hannover 96, Darmstadt 98 und zuletzt den Karlsruher SC. Die Badener verpflichteten 'DonChap' nach der einvernehmlichen Vertragsauflösung von Andreas 'Andy' Gube, dessen Zukunft im professionellen FC-24-eSport ebenso ungewiss ist. Sowohl mit Darmstadt als auch mit Frankfurt qualifizierte sich 'DonChap28' für das Grand Final der Virtual Bundesliga.

Der eSport in EA SPORTS FC 24 ist bereits gestartet, anfangs jedoch zum "kompletten Desaster" geraten. Einige Profis haben scharfe Kritik geübt, sowohl an Phantom-Niederlagen, langen Wartezeiten und unerfüllten Teilnahmebedingungen. Einen ohnehin schweren Stand hat der eSport in FC 24, da sich mit dem neuen eSport-Ökosystem der Fokus auf nationale Ligen und Klubs verschiebt. Organisationen stehen damit vor dem Aus - NEO zog sich bereits aus der FC-24-Sparte zurück.