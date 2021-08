'DonChap' verabschiedet sich von Hannover 96

Keine erneute Vertragsverlängerung: Zweitligist Hannover 96 und FIFA-Profi Marcel 'DonChap' Deutscher gehen getrennte Wege - beide in eine ungewisse Richtung.

Zwei Jahre lang trug 'DonChap' das Trikot von Hannover 96 und führte den Kader des Vereins in der Virtual Bundesliga an. Zum Ende der FIFA 21-Saison ist nun Schluss mit der Zusammenarbeit. Am 11. August verkündeten Klub und Spieler die einvernehmliche Trennung.

Zum Abschied fanden beide Seiten lobende Worte und wünschten sich Glück für die Zukunft. Hannover 96 dankte für den Einsatz "besonders in diesen schwierigen Zeiten", Deutscher sprach von entstandenen Freundschaften.

'DonChap' hatte bereits bei seiner Vertragsverlängerung im Jahr 2020 zum Ausdruck gebracht, wie wohl er sich bei Hannover 96 fühle. Er übernahm damals zusätzliche Coaching-Aufgaben neben seiner eigentlichen Tätigkeit als Spieler.

Von sportlichem Erfolg war die vergangene Spielzeit allerdings nicht geprägt. Der 29-Jährige verlor den Großteil seiner Einzel in der Virtual Bundesliga Club Championship und konnte den Verein entsprechend nicht vorm zwölften Tabellenplatz in der Nord-West-Division bewahren.

Zugegebenermaßen war die Konkurrenz auf der Xbox mit Routiniers wie 'MegaBit' und 'Dubzje' sowie aufstrebenden Talenten wie 'xMusti19' und 'PredatorFIFA' qualitativ hochwertig. Trotz der Leistungsdichte und ordentlicher Doppels kam 'DonChap' am Ende der Spielzeit jedoch selbst zu dem Schluss: "Eine Saison zum Vergessen."

Zukunftsfragen bei Spieler und Verein

Seinen letzten Auftritt im Trikot der 96er hatte Deutscher Anfang August beim Pro Club Summer Cup, wo er den Kader des Vereins anführte - wenn auch erfolglos. Fraglich ist nun, wie es für ihn weitergeht. 'DonChap' ist zwar ein erfahrener Spieler, der professionell auftritt, auf große Errungenschaften kann er aber nicht zurückblicken - zumal er mit 29 Jahren auch längst nicht mehr als Talent durchgeht.

Ähnlich sieht es bei Hannover 96 aus. Noch befinden sich Riad Fazlija und Max Nottka im FIFA-Kader des Vereins, ihr Status ist aber unbekannt. So oder so sollte sich der Klub nach Verstärkung umsehen. Erprobte Spieler wie Michael 'Phenomeno' Gherman befinden sich auf dem Markt. Alternativ könnten die Verantwortlichen auch auf Newcomer zurückgreifen - wie die Teilnehmer des im Juli eigens veranstalteten Talentcups.

