Donaustaufer Erfolg bei Slezak-Debüt - Diep schießt Pullach zum Sieg

Anders als in der vergangenen Saison verspricht die Bayernliga Süd in der Spielzeit 21/22 eine enge Kiste zu werden: An der Spitze gibt es nach der Türkspor-Pleite gegen Landsberg einen erneuten Wechsel. Hankofen-Hailing siegt gegen Kottern und übernimmt wieder Platz 1. Erleichterung herrscht auch beim SV Donaustauf nach dem erfolgreichen Einstand des neuen Tainers.

Wer ist das Top-Team der Runde? In der vergangenen Saison dominierte der FC Pipinsried die Bayernliga Süd, ein Nachfolger ist derzeit nicht in Sicht. Am Samstag verloren mit Primus Türkspor Augsburg und dem zuvor viertplatzierten TSV Wasserburg zwei Spitzenteams ihre Heimspiele. Für die personell ausgedünnten Augsburger war es zuhause gegen den TSV Landsberg eine erste Halbzeit zum Vergessen, 0:3 lagen die Schwaben nach 45 Minuten zurück. In Durchgang zwei gelang es ihnen nur mehr, Schadensbegrenzung zu betreiben, so blieb es bei diesem Ergebnis. Wasserburg verlor hingegen eine ausgeglichene Partie auf eigenem Platz gegen die U 21 der Münchner Löwen, die damit ihrem Trainer Frank Schmöller ein Geschenk zum 55. Geburtstag machten. Die Treffer zum 0:2-Endstand fielen nach der Hälfte: Djayo profitierte zunächst von einem Fehler im Wasserburger Aufbau, wenig später war es Konjuhi, der eiskalt vollstreckte und seine Löwen damit in der Tabelle klettern ließ.

Somit gibt es einen erneuten Wechsel an der Spitze: Durch einen 3:1-Erfolg gegen den TSV Kottern schiebt sich mit der SpVgg Hankofen-Hailing die bisherige Überraschungsmannschaft der Saison 21/22 zurück an die Sonne. Lermer profitierte nach einer Viertelstunde von einem Patzer der Gäste, Richter legte noch vor der Pause per Kopf zum 2:0 nach. Zwar keimte nach Speisers Anschluss nach Wiederanpfiff neue Hoffnung beim TSV auf, Lermers zweiter Tagestreffer eine Viertelstunde vor Ende erstickte selbige aber - fünfter Sieg im siebten Spiel für die euphorisierte SpVgg. Währenddessen gewann der FC Deisenhofen durch zwei Bachhuber-Tore gegen die Jahn-Reserve mit 2:0 und übernahm damit Rang vier. Einen Platz davor ist nun der SV Kirchanschöring notiert, der sich am Abend durch einen Omelanowsky-Treffer knapp aber verdient gegen den TSV Schwabmünchen durchsetzte.

Erleichterung gab es auch in Donaustauf nach einem 2:0-Arbeitssieg gegen einen weiterhin sieglosen VfR Garching. Es war gleichzeitig ein zumindest ergebnistechnisch gelungener Einstand von Neu-Coach Richard Slezak auf der Trainerbank, der 48-jährige slowakische Ex-Profi (u.a. SV Babelsberg 03) wurde nur einen Tag zuvor als Nachfolger für Faruk Maloku präsentiert. Die Tore für die Staufer fielen in Durchgang zwei: Muslimovic nickte eine Hoffmann-Ecke zum 1:0 ein, Özlokman machte kurz vor Ende per Flachschuss den Deckel drauf. Garchings Onuigwe vergab beim Stand von 0:0 noch einen Strafstoß - wohl ein Schlüsselmoment in dieser Partie.

Den Auftakt machte derweil am Samstag der SV Pullach, der bei Schlusslicht VfB Hallbergmoos die Punkte mitnahm. Das 4:1 klingt letztlich deutlicher, als es der Spielverlauf aussagte, denn erst in den Schlussminuten schraubte Gilbert Diep, der Mann des Spiels auf Seiten der Pullacher, das Ergebnis in die Höhe. Insgesamt drei Treffer gelangen dem 25-Jährigen, der damit mit insgesamt sechs Saisontoren die Torjägerliste anführt.

Keinen Sieger gab es beim Duell TSV Dachau gegen FC Gundelfingen (1:1). Am Abend dann gewann die Zweitvertretung des FC Ingolstadt gegen Schwaben Augsburg mit 3:1.