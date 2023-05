Donatis gute Tipps gegen die Roma - mit einem Haken

Von 2013 bis 2016 trug Giulio Donati das Leverkusener Trikot. Heute spielt der mittlerweile 33-Jährige für die AC Monza in der Serie A und gibt seinem Ex-Klub gute Tipps für das Duell mit der AS Rom. Doch diese haben bei aller fachlichen Qualität zumindest einen Haken.

Beim bislang letzten Duell zwischen Bayer 04 und der AS Rom in der Saison 2015/16 gehörte Giulio Donati zur Anfangsformation der Werkself. Damals zog der Bundesligist nach einem 4:4 in Leverkusen und einem 2:3 in Rom aufgrund des direkten Vergleichs im Kampf um Platz 2 in der Gruppenphase der Champions League gegen die Italiener den Kürzeren. Doch solche Spektakel sind am Donnerstag dieser und nächster eher Woche nicht zu erwarten.

"Den allseits bekannten Mourinho-Style perfektioniert"

So beschreibt Donati gegenüber Bayer04.de den Spielstil seiner Landsleute sehr treffend. "Rom verfügt über eine sehr energische Mannschaft mit vielen abgezockten Spielern wie Stephan El Shaarawy und Tammy Abraham. Man kann sagen, dass sie den allseits bekannten Mourinho-Style perfektioniert haben: Sie lassen dem Gegner in seiner Hälfte freie Hand, der Fokus liegt mehr auf der Defensivarbeit und dem Konterspiel."

Ein Blick auf das Torverhältnis bestätigt dies. Mit 33 Gegentreffern stellt die AS Rom die viertbeste Defensive der Liga. Offensiv kann der Tabellensiebte mit den sechs vor ihm platzierten Mannschaften aber nicht mithalten, hat mit 45 Treffern als einziger Klub der Top-7 weniger als 50 Tore erzielt.

Erfolg über Standards?

Eine Schwäche vor dem Römer Tor hat Donati allerdings ausgemacht, nämlich nach ruhenden Bällen. Mit der AC Monza traf der Verteidiger vergangenen Mittwoch am 33. Spieltag auf die AS Rom, gegen die der ehemalige Bremer Bundesliga-Profi Luca Caldirola nach einer weiten Freistoßflanke freistehend den 1:1-Endstand erzielte.

"Da sind sie zu knacken", hat Donati eine mögliche Bruchstelle in der AS-Defensive ausgemacht. Wobei diese nicht zwingend diejenige sein wird, die Bayer in erster Linie angreifen dürfte. Denn einen Haken hat Donatis wertvoller Tipp: Die Elf von Xabi Alonso ist alles andere als gefährlich nach Standards. In der Bundesliga stellt die Werkself die harmloseste Mannschaft nach ruhenden Bällen. Zehn Treffer bedeuten in dieser Kategorie den Tiefstwert aller 18 Klubs.

Die schnellen, agilen Angreifer von Leverkusen könnten Roms Abwehr vor Probleme stellen Giulio Donati

Donati sieht aber darüber hinaus in Bayers flinker Offensive einen möglicherweise entscheidenden Pluspunkt für den Tabellensechsten. "Die schnellen, agilen Angreifer von Leverkusen könnten Roms Abwehr vor Probleme stellen", glaubt er. Diese stimmige These hat zwar keinen Haken. Doch ob sie bestätigt wird, bleibt abzuwarten.

Denn zuletzt tat sich das Team von Xabi Alonso gerade gegen ähnlich defensivstarke Gegner wie Rom, nämlich Wolfsburg, Union Berlin (jeweils 0:0) und Köln (1:2) schwer, klare Chancen zu erspielen. Boten diese Mannschaften Diaby, Adli, Wirtz und Co. doch kaum Räume zum Kontern an.

Bayer erwartet ein Hexenkessel

Dennoch kann die herausragende Schnelligkeit der Leverkusener Angreifer natürlich einen entscheidenden Pluspunkt darstellen. Und das umso mehr, je länger Bayer selbst die Null hält und die Nerven nicht verliert. Schließlich erwartet die Kicker des Werksklubs ein Hexenkessel.

"Rom gibt niemals auf"

"Die Fans der AS sind heißblütig und gehören zu den besten in ganz Italien. Das Stadion ist riesig und wird gegen Leverkusen voll sein. Die Stimmung wird bombastisch werden, durch José Mourinho sind Mannschaft und Fans noch enger zusammengerückt", weiß Donati. Die Chancen in diesen Halbfinal-Duellen sind aus Sicht des Italieners völlig gleich verteilt. "Sportlich gesehen gibt es keinen Favoriten, es treffen zwei großartige Teams aufeinander", urteilt Donati, "Leverkusen macht es sehr gut unter Xabi Alonso, und Rom gibt niemals auf."

Wie im Viertelfinal-Rückspiel gegen Feyenoord Rotterdam, als die Mourinho-Elf die 0:1-Hinspielniederlage in der 89. Minute mit dem 2:1 ausglich und in der Verlängerung noch 4:1 siegte, obwohl sie ab der 34. Minute wegen eines Platzverweises in Unterzahl spielen musste. Bayer muss in Rom also trotz des zu erwartenden Mourinho-Style für mögliche Spielarten der AS gewappnet sein.