Don Bosco Bamberg feiert dritten Sieg in Serie - Großbardorf verkürzt auf Bayern Hof

Zwei Nachholspiele sah die Bayernliga Nord unter der Woche. Und in beiden Fällen hatten die Kontrahenten nach einem eher holprigen Saisonstart Dampf auf dem Kessel.

DJK Don Bosco Bamberg - 1. FC Sand 2:0 (0:0)

Am Ende war es ein verdienter Sieg für die Hausherren, die dank einer starken zweiten Hälfte den dritten Dreier in Folge einfahren konnten. Dank des schnellen Treffers von Marc Eckstein kurz nach Wiederanpfiff legten die Wildensorger den ersten Grundstein. Dennoch blieb es ein Spiel, bei dem sich beide Teams insgesamt auf Augenhöhe gegenüber standen. Waren die Sander vor dem Wechsel leicht im Vorteil, kippten die Spielanteile nach dem Wechsel und dem Führungstreffer aber in Richtung der Bamberger. Die bekamen das Geschehen nun besser in den Griff und erzielten schließlich ihren zweiten Treffer. Dominik Sperrlein sorgte nach 72 Minuten dann schließlich für die Vorentscheidung in einem intensiven Derby.

War die Laune bei den Bambergern zuletzt schon etwas am Boden, ist sie spätestens nach dem wichtigen Erfolg im Nachholspiel wieder deutlich verbessert. Das sorgte auch bei Holger Denzler - dem Sportlichen Leiter der DJK Don Bosco Bamberg - wieder für ein merkliches Lächeln: "Die Stimmung im Team ist jetzt super, wir sind im Aufwind." Allerdings schickte er auch gleich die erste Warnung hinterher: "Wir dürfen uns jetzt aber nicht entspannen, sondern müssen weiter arbeiten."

Entsprechend geknickt war man dagegen im Lager des FC Sand. War man nach dem furiosen Sieg am Wochenende gegen Würzburg wieder voller Euphorie, so kehrte jetzt wieder etwas Ernüchterung ein. Auch Trainer Matthias Strätz legte den Finger in die Wunde: "Heute konnten wir einfach nicht das abrufen, was uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Das lag aber auch an der Präsenz des Gegners."

TSV Großbardorf - SpVgg Bayern Hof 2:1 (1:0)

Die Hausherren erwischten im wahrsten Sinne des Worte einen Katapultstart in diese für beide Seiten wichtige Begegnung. Es waren gerade einmal eine Minute und ein paar Sekunden absolviert, als Lukas Illig nach schönem Zuspiel von Valentin Reitstetter seine "Gallier" per gefühlvollem Heber in Führung brachte. Der frühe Treffer gab aber zunächst nicht die erhoffte Sicherheit. Da aber auch die Hofer Bayern noch ihre Anlaufschwierigkeiten hatten, sahen die etwas mehr als 200 Zuschauern ein insgesamt durchwachsenes Spiel.

Kurz nach Wiederanpfiff gab es dann den zweiten Blitzstart. Zwar wieder ins gleiche Tor, doch dieses Mal eben für die Gäste. Kyndl wurde nach 49 Minuten im letzten Moment und einschussbereit von den Beinen geholt. Die Folge: Strafstoß für die Hofer, den Christian Schraps sicher zum 1:1-Ausgleich verwandelt.

Nun wurde die Partie lebhafter, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Den Lucky-Punch setzten dann aber wieder die Hausherren. Maximilian Weiß erlöste die Gallier mit dem Siegtreffer nach 63 Minuten. Andreas Brendler, der Trainer der Hausherren, war verständlicherweise erleichtert, der aufgrund des holprigen Starts in die Saison schon bemerkte "dass es schönere Momente im Fußball gibt".