Dominik Mappes verlässt Gummersbach und wechselt zu Liga-Konkurrent

Der VfL Gummersbach und Spielmacher Dominik Mappes gehen im Sommer getrennte Wege. Der neue Verein des 29-Jährigen steht auch schon fest: Er wechselt innerhalb der Handball-Bundesliga.

Spielmacher Dominik Mappes wechselt vom Handball-Bundesligisten VfL Gummersbach zum Liga-Konkurrenten HSG Wetzlar. In seiner mittelhessischen Heimat hat er einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Der 29-Jährige wird bei Grün-Weißen die Nachfolge von Magnus Fredriksen antreten, der im Sommer nach Dänemark wechseln wird.

In Gummersbach wird sein Vertrag zum Saisonende vorzeitig aufgelöst. Mappes hätte bei den Oberbergischen eigentlich noch einen gültigen Kontrakt bis 2025 gehabt. Der VfL spricht von einer "einvernehmlichen" Auflösung.

"Dominik ist nicht nur ein toller Mensch, sondern auch ein toller Spieler, der uns gerade in unserem ersten Jahr nach der Rückkehr in die Bundesliga unglaublich gutgetan und dem VfL Gummersbach seinen Stempel aufgedrückt hat", äußert sich VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

Rückkehr in die Heimat

„Mit Dominik bekommen wir einen Spielmacher, der seine Stärken sowohl in der Spielsteuerung hat als auch torgefährlich ist. Ich freue mich, dass wir einen so schlachtenerprobten Spielgestalter für den Neuaufbau in der nächsten Saison gewinnen konnten", so Wetzlars Cheftrainer Frank Carstens zur Verpflichtung des Rückraumspielers.

„Es ist schön, ab Sommer Teil der HSG Wetzlar zu sein und natürlich freue ich mich auch darauf, dann wieder in meiner Heimat Mittelhessen hochklassig Handball zu spielen", erklärt Dominik Mappes.

„Nach der Anfrage der HSG Wetzlar und den guten Gesprächen mit Björn, Frank und Jasmin Camdzic habe ich mich entschieden, das Angebot anzunehmen und künftig für die HSG Wetzlar zu spielen. Ich freue mich sehr auf die Buderus Arena, die Fans, die Zusammenarbeit mit den Trainern und der Mannschaft und ein Teil des Neuanfangs zu sein", so Mappes-

„Mit Dominiks Vertragsunterzeichnung bei uns schließt sich ein Kreis! Er ist ganz sicher einer der talentiertesten Handballer, die unsere Handballregion hervorgebracht hat und wir sind sehr froh, dass sich nun die Möglichkeit aufgetan hat, ihn zur HSG Wetzlar zu holen", so Geschäftsführer Björn Seipp.

Seipp: "Er hat etwas Besonderes in seinem Spiel"

„Ein Spieler mit seiner Erfahrung und seiner Qualität tut jeder Mannschaft gut. Dominik hat etwas Besonderes in seinem Spiel und ich bin mir sicher, dass die mittelhessischen Handballfans ab Sommer viel Freude an ihm haben werden", meint Seipp.

Dominik Mappes hat mehr als 150 Erstliga-Spiele bestritten - für den benachbarten TV Hüttenberg, den HC Erlangen, die Eulen Ludwigshafen und den VfL Gummersbach. Dabei gelangen ihm weit über 500 Tore.

Im Jahr 2018 wurde Mappes auf der Spielmacher-Position ins Allstar-Team der Handball-Bundesliga berufen. Nach seiner Rückkehr zum Zweitligisten TV Hüttenberg erhielt der Familienvater in der Saison 2021/2022 die Auszeichnung als MVP der 2. Handball-Bundesliga.