Dominiert Europa weiterhin? Alle Infos zu Rocket Leagues London Major

Das letzte Major des Jahres in London steht an. Zum dritten Mal besucht Rocket League die Copper Box Arena in der englischen Hauptstadt. Vor heimischer Kulisse ist Europa erneut Favorit. Was ihr sonst noch alles wissen müsst, gibt es hier.

Die Rocket League Championship Series (RLCS) kehrt am 20. - 23. Juni an ihre Geburtsstätte zurück. Dort, wo der legendäre Ruf des Kommentators Callum ‘Shogun‘ Keir nach mehr als sechs Jahren immer noch hallt. "This is Rocket League" - der Anfang des Aufstiegs der RLCS.

16 Teams aus aller Welt

Die RLCS ist in sieben globale Regionen unterteilt. Jede schickt mindestens ein Team nach London. Je vier Teams kommen aus Europa und Nordamerika. Jeweils zwei aus dem Mittleren Osten und Nordafrika, Südamerika und Ozeanien. Dazu je ein Team aus Subsahara Afrika (SSA) und aus dem Asiatisch-Pazifischen Raum (APAC) bilden das Starterfeld. Der Sieger erhält 75.000 US-Dollar, das gesamte Preisgeld des Majors beträgt 255.000 US-Dollar.

De Facto sind allerdings die kleinen Regionen SSA und APAC nicht mit lokalen Teams vertreten. Dass für Subsahara Afrika 'VKSailen' und sein spanisches Team Móbula antreten, haben wir bereits berichtet. Für die Region APAC sieht die Lage ähnlich aus. Das Team Gaimin Gladiators besteht aus zwei Iren und einem Niederländer. Der Standpunkt der Community deswegen: In Wahrheit seien sechs EU-Teams auf dem Major.

Der Modus operandi

Anders als in der Vergangenheit verändert die RLCS den Modus nicht. Das Major beginnt mit einer Schweizer Runde. Hier wird von 16 auf acht Teams gekürzt. Darauf folgt eine K.o.-Phase.

Das Schweizer System in der RLCS. Bei 3 Niederlagen ist es vorbei. Liquipedia / Rocket League Esports

In der "Swiss Stage" heißt es: Wer drei Serien verliert, ist raus - wer drei gewinnt ist weiter. Jede Serie zweier Mannschaften wird dabei im Best-of-Five Format gespielt.

Die K.o.-Phase besteht aus Viertel-, Halb- und Finale, ohne Spiel um Platz drei im Best-of-Seven. Aus der Positionierung im Swiss ergeben sich die Partien für den restlichen Turnierbaum. Jede Serie, jede einzelne Runde ist also von größter Bedeutung.

Achtung - die Favoriten kommen

Der amtierende Major Champion. Können Gentle Mates ihren Titel verteidigen? Adela Sznajder / Rocket League Esports

Wer Favorit ist, wird zwischen Analysten und Community breit diskutiert. Bemerkenswert: Alle vier qualifizierten Teams aus Europa sind favorisiert: Team BDS, Vitality, Oxygen Esports und natürlich dem amtierende Major-Champion Gentle Mates werden große Siegchancen eingeräumt. Jeder ist sich der Stärke EUs bewusst.

Nordamerikas Könige von G2 Esports werden ebenfalls heiß gehandelt, haben allerdings viel Druck.

Aber auch dem Team Falcons aus der Region Mittlerer Osten und Nordafrika, sowie FURIA aus Südamerika haben auf dem Zettel gute Chancen. Vor allem die Falcons wollen in London noch eine Rechnung begleichen. Beim letzten Turnier in der Copper Box Arena verloren sie in einem dramatischen Finale gegen Moist Esports.

Kapitän Mohammed 'trk511' Alotaibi hat 2024 die Chance zur Wiedergutmachung. FURIA hat seinerseits durch das 3-0 in der Swiss Stage beim letzten Major in Kopenhagen ebenfalls gezeigt, dass das Team gegen die Weltbesten bestehen kann. Ein Geheimfavorit, der nicht unterschätzt werden darf.

Wo ihr das Major verfolgen könnt

Ganz eSport-üblich könnt ihr das Major über Twitch auf dem offiziellen Rocket League-Kanal verfolgen. Am 20. und 21. Juni beginnen die Spiele jeweils ab 15:00 Uhr, am 22. Juni ab 18:00 Uhr und am "Championship Sunday", dem 23. Juni, ab 19:00 Uhr. Die Übertragung findet auf Englisch statt, eine offizielle deutschsprachige Produktion wird es nicht geben.

Die Kurzentschlossenen unter euch können für die "Crowd Days" am 22. und 23. Juni nach London reisen. Tagestickets kosten 40€, Wochenendtickets 67€.