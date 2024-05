Dominic Thiem beendet mit Saisonende seine Karriere

Ein ganz Großer des österreichischen Tennissports nimmt noch heuer Abschied von der Profi-Bühne: Dominic Thiem wird seine Karriere mit Saisonende beenden. Das hat der 30-Jährige am Freitag verkündet.

Es hat sich abgezeichnet: Dominic Thiem wird in diesem Jahr seine Profi-Karriere beenden. Die Gründe für seine Entscheidung sind die anhaltenden Probleme mit dem rechten Handgelenk und die auch damit einhergehende sportliche Talfahrt. Über den Absturz Thiems hatte der kicker erst vor rund einem Monat berichtet.

"Sollte ich das Jahr, wie 2022 und 2023, wieder um Rang 100 abschließen, muss man sich überlegen, ob es sich noch lohnt", hatte der 30-Jährige Anfang des Jahres verkündet. Aktuell ist Thiem nur auf Rang 117 der Welt wiederzufinden.

Trotz der sportlichen Misere in den vergangenen Jahren wird Thiem als einer der größten Tennisspieler des Landes in Erinnerung bleiben. Sein Grand-Slam-Titel bei den US Open im Jahr 2020, als er die Dominanz der alten Garde Djokovic/Nadal/Federer mit seinem Titel durchbrach, bleibt unvergessen.

"Traurige, aber auch wunderschöne Nachricht"

"Ich habe euch eine sehr wichtige, sehr traurige, aber auch wunderschöne Nachricht zu erzählen", mit diesen Worten richtige sich Thiem via Social Media an seine Fans. "Es gibt einige Gründe. In erster Linie mein Handgelenk, es ist nicht so wie es sein sollte und wie ich mir das vorstelle. Der zweite Grund ist mein inneres Gefühl. Ich habe für eine lange Zeit und sehr intensiv darüber nachgedacht."

Am Ende kam ich zum Entschluss, dass diese Entscheidung die einzig richtige ist und ich sehr glücklich damit bin. Dominic Thiem über sein Karriereende

Thiem weiter: "Ich habe auch über die ganze Reise als Tennis-Spieler nachgedacht, die unglaublich war. Ich hatte Erfolg, ich habe Trophäen gewonnen, die ich mir niemals erträumen hätte können. All die Ups and Downs, es war eine unglaubliche Erfahrung. Am Ende kam ich zum Entschluss, dass diese Entscheidung die einzig richtige ist und ich sehr glücklich damit bin."

Sein letztes Turnier wird Thiem wohl im Oktober 2024 bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle spielen. Damit will sich der frühere Weltranglisten-Dritte in seiner Heimat gebührend verabschieden. Auch in Kitzbühel wird er voraussichtlich an den Start gehen. Zudem hofft er, bei den bevorstehenden French Open eine Wildcard zu erhalten.