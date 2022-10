Dominanter Djokovic lässt Tsitsipas keine Chance und feiert 90. Titel

Noch nie konnte Stefanos Tsitsipas ein 500er Turnier gewinnen - und das bleibt vorerst so. In Endspiel von Astana hatte der Grieche gegen Novak Djokovic keine echte Chance.

Beide Spieler überzeugten in Satz eins, strahlten große Souveränität bei eigenem Aufschlag auf. Es ging relativ fix, ehe Tsitsipas im achten Spiel auf einmal wackelte. Der Grieche hatte Probleme mit der Vorhand, jagte den Ball zwei, dreimal ins Aus - und fing sich prompt das Break zum 3:5. Djokovic tüte den ersten Satz anschließend nach gerade mal 32 Minuten mit dem allersten Ass des Matches überhaupt ein.

Der Grieche hatte sich zehn unerzwungene Fehler erlaubt, zu viel gegen einen Mann wie Djokovic, der nicht locker ließ. "Nole" blieb der dominante Akteur und zwang Tsitsipas zu mehr Risiko. Die Fehler beim Griechen häuften sich, der Frust wurde größer, erst recht als er das Break zum 2:3 kassierte. Für den 24-Jährigen war schlicht nichts zu machen. Djokovic brauchte am Ende zwar drei Matchbälle, um mit 6:3, 6:4 zu gewinnen und den achten Sieg im zehnten Vergleich mit Tsitsipas perfekt zu machen.

Es war der insgesamt der 90. Titel für den Serben überhaupt, der vierte in 2022. Durch diesen Erfolg qualifizierte sich der "Djoker" zugleich für das ATP Finals in Turin am Saisonende.

Fritz unter den Top 8

In Tokio feierte zuvor Taylor Fritz seinen insgesamt dritten Titel auf der Tour - und krönte seine starke Woche mit einem 7:6 (6:3), 7:6 (6:2)-Sieg über seinen Landsmann Frances Tiafoe. Durch den Sieg klettert der US-Amerikaner ab Montag auf Platz 8 der Weltrangliste.