Dominante Schlussphase: Ulm feiert im Spitzenspiel gegen Alba dritten Sieg in Folge

Das BBL-Topspiel am 3. Spieltag geht an den Meister: Ulm gewann dank einer starken Schlussphase mit 100:88 gegen Alba Berlin und hat damit ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet.

Der Sieg im Topspiel ist definitiv ein Grund zum Feiern für Ulms L.J. Figueroa. IMAGO/Langer