Dominante Chiefs, Cousins' Zukunft und überraschende Bears? Jetzt "Icing the kicker" hören!

Der Super Bowl ist gerade erst zu Ende gegangen, schon blitzt die neue Regular Season hervor. Bis zum Start vergehen zwar noch Monate, doch spannende Entscheidungen stehen bevor - etwa in Sachen Free Agency und Draft. Die Crew von "Icing the kicker" riskiert deshalb bereits einige Blicke gen Zukunft.

Natürlich sorgt noch immer der Super Bowl für Schlagzeilen - leider auch aus trauriger Sicht. Denn die Super-Bowl-Parade der Kansas City Chiefs, die mit einem hochdramatischen 25:22 in der Overtime ihren Titel letztlich doch gegen die San Francisco 49ers verteidigt haben, ist von einer Schießerei mit vielen Opfern und einem bestätigten Toten massiv überschattet worden.

Host Kucze sowie die kicker-Redakteure Grille und Thomas gehen in der neuen Folge von "Icing the kicker" auch darauf kurz ein und drücken ihre Anteilnahme aus. Darüber hinaus wird nochmals kurz aufs Finale zurückgeblickt - und dabei zwei große Fragen aufgeworfen: Können die von Patrick Mahomes angeführten Chiefs, die sich offensiv verstärken dürften, 2024/25 geschlagen werden? Und was hat Niners-Cheftrainer Kyle Shanahan künftig vor, um nach seinen drei ganz bitteren Super-Bowl-Niederlagen den Fluch abzulegen?

Cousins-Entscheidung und weitere spannende Themen

Doch in der nun anbrechenden Offseason steht noch viel mehr an, schließlich streben neben Kansas City und San Francisco auch 30 weitere Teams den ganz großen Wurf an - oder wollen sich zumindest im Vergleich zur vergangenen Spielzeit weiter verbessern.

So werden bei "Icing the kicker" etwa auch die Philadelphia Eagles und die Buffalo Bills thematisiert. Beide Franchises - zuletzt in den Playoffs vertreten und seit Jahren stark dabei - könnten etwa Probleme bekommen. Auf der anderen Seite spricht einiges dafür, dass zuletzt schwächelnde Mannschaften wie die Chicago Bears, die den First Overall Pick halten, und die Arizona Cardinals positiv überraschen könnten. Und dann wäre da noch die Causa Kirk Cousins: Der 35-jährige Top-Quarterback hatte sich inmitten der Regular Season nach persönlich starkem Start die Achillessehne gerissen, denkt trotz seines fortgeschrittenen Alters aber noch lange nicht ans Aufhören. Doch was wird passieren? Werden die Minnesota Vikings den vertragslosen Spielmacher zurückholen - oder schnappt jemand anderes zu?

Es zeigt sich: Die NFL hat zwar bis September 2024 kein reguläres Spiel mehr zu bieten, fährt aber mit vielen interessanten Themen auf, um keine Langeweile aufkommen zu lassen. Mit dem Combine, dem allseits beliebten Draft im April oder der Free Agency ist reichlich los.

Podcast #85: Super Bowl Nachwehen & die wichtigsten Offseason Fragen In der neuen Folge von „Icing the kicker” lassen Grille, Thomas und Kucze den Super Bowl noch mal Revue passieren und beantworten die Fragen, ob die Chiefs nächste Saison noch stärker werden und 49ers Head Coach Mastermind Kyle Shanahan der „Unvollendete” bleibt? Außerdem werden drei wichtige Fragen zum Start der Offseason geklärt: Was wird aus Kirk Cousins? Was macht Chicago mit dem First Overall Pick? Entwickelt Jim Harbaugh die Chargers endlich zum Contender? Und eure Fragen sind natürlich auch wieder ein Thema. Die nächste Folge von „Icing the kicker” erscheint am 29. Februar. Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

In der Offseason muss nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit mit der Footballerei und dem kicker erscheint hier allerdings im Zweiwochen-Rhythmus. Heißt: Die nächste Folge erscheint am 29. Februar 2024. Dann wird über die kommenden Monate detailliert über die Free Agency, den NFL-Draft, die Trainer sowie Quarterbacks und vieles mehr gesprochen.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.