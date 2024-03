Domenico Ebner und Nicole Roth über das Leben als Handball-Paar

In der neuen Folge des Podcasts "Körperkulturfunk" des SC DHfK Leipzig, sprechen Leipzigs Torwart Domenico Ebner und Lebensgefährtin Nicole Roth, Torhüterin beim Thüringer HC, über ihr Leben als "Handball-Paar", ihre handballbedingte Fernbeziehung sowie ihre Begeisterung für den Handball und geben tiefe persönliche Einblicke.

"Wir pushen uns beide. Das ist das, was uns auch ausgezeichnet hat in den letzten paar Jahren", gibt Domenico Ebner zu, dass Handball in seiner Beziehung mit Torhüterin Nicole Roth eine sehr große Rolle spielt.

"Man muss schon sagen: Wir reden sehr viel über Handball, weil das einfach ein riesiger Teil unseres Lebens ist, aber das ist sehr positiv. Wir unterstützen uns beide sehr viel, reden auch darüber, wie wir uns besser optimieren können, wie unser Stellungsspiel ist, auch mentale Themen".

Roth: "Frage ihn auch sehr viel um Rat"

"Im Frauenhandball ist es nicht so krass profimäßig wie im Männerhandball. Daher frage ich ihn auch sehr viel um Rat. Ich habe zum Beispiel keinen professionellen Torhütertrainer. Dann sitzt er manchmal draußen auf der Tribüne, da frage ich ihn schon manchmal, was ich verbessern kann oder woran es gerade liegt", freut sich auch Nicole Roth über die Unterstützung.

Kennengelernt haben sich die beiden in Bietigheim. Damals war Domenico Ebner Torhüter bei den Männern in der zweiten Liga. Roth hat bei den Frauen in der ersten Liga das Tor gehütet. 2019 wechselte Domenico Ebner dann zur TSV Hannover-Burgdorf und Nicole Roth schloss sich der TuS Metzingen an.

"Das ist natürlich eine weite Strecke gewesen. Das tut weh, ist blöd, aber im Endeffekt: Man ist gerade in seiner Karriere, man ist gerade auf dem Aufweg", kommentiert Roth die Fernbeziehung.

Sie fährt fort: "Wir sind Profis genug um zu wissen, dass man da jetzt nicht reinpfuschen darf". Aktuell liegt eine Entfernung von etwa einer Stunde zwischen den beiden Spielorten Leipzig und Erfurt. Doch das wird sich ab Sommer ändern: Nicole Roth kehrt zur SG BBM Bietigheim zurück, welche ab der neuen Saison als HB Ludwigsburg startet.