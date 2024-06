Dombrowa hängt ein Jahr bei Lok dran

Der 1. FC Lokomotive Leipzig und Tobias Dombrowa haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2025 geeinigt. Der 24-jährige Allrounder kam 2022 vom SV Meppen und erzielte seitdem 4 Tore in 67 Regionalliga-Partien. Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth erklärt in einer Meldung: "'Tobi' ist auf der rechten Seite universell einsetzbar. Er hat speziell in den letzten Spielen auf der defensiveren Position gute Leistungen gezeigt. Wir hoffen, dass er da auch in der neuen Saison anknüpfen kann."