Domagoj Duvnjak warnt vor Kracher gegen Spanien

Kroatien und Spanien treffen gleich in ihrem ersten EM-Spiel aufeinander. Das Topspiel hat für beide Teams richtungsweisenden Charakter. Gegenüber handball-world spricht Kroatiens Domagoj Duvnjak über den Auftaktkracher.

Spanien gegen Kroatien, das könnte auch das Finale einer Europameisterschaft sein. Zwei der größten Handball-Nationen der Geschichte, Top-Spieler auf beiden Seiten, ein Klassiker. Doch wenn beide Teams am Freitag in Mannheim aufeinander treffen, geht es nicht um die Trophäe, sondern einfach nur um eine gute Ausgangslage für das Turnier.

Denn das erste Topspiel dieser EM ist für beide Mannschaften gleichzeitig auch das Auftaktmatch. Ein echtes Highlight also, gleich zu Beginn.

"Ich glaube, wir müssen nicht lange über Spanien reden - eine sehr erfahrene Mannschaft, die bei den vergangenen fünf Europameisterschaften jeweils eine Medaille gewonnen hat", sagt Kroatiens Domagoj Duvnjak gegenüber handball-world. "Für uns ist der Auftakt gegen Spanien in jedem Fall ein sehr wichtiges Spiel."

Eine Niederlage könnte für den Rückraumspieler des THW Kiel und seine Kroaten nämlich schon schwerwiegende Folgen haben. In der Gruppe mit Österreich und Rumänien als weiteren Gegnern gelten Spanien und Kroatien als Favoriten auf den Einzug in die Hauptrunde. Sollte es am Ende also tatsächlich so kommen, würde der Verlierer des Topspiels das Ergebnis aus diesem Spiel mit in die nächste Turnierphase nehmen.

Duvnjak rechnet nicht nur deshalb mit einer "sehr, sehr schweren Aufgabe" zum Start. Er weiß aber auch um die Chance. "Solche Spiele können der Mannschaft sehr viel Selbstvertrauen geben", sagt er. Selbstvertrauen für die hohen Ziele, die die Kroaten sich wie immer stecken. "Unser Minimalziel ist die zweite Runde. Danach wollen wir beweisen, dass wir jeden Gegner schlagen können."