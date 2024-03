Domagoj Duvnjak ist erneut Vater geworden

Erneute Vaterfreuden für Domagoj Duvnjak: Der kroatische Handball-Nationalspieler des THW Kiel ist zum dritten Mal Papa geworden.

Mit Kroatien kämpft Domagoj Duvnjak ab dem heutigen Donnerstag (14. März) in Hannover gegen Österreich, Deutschland und Algerien um die Olympia-Qualifikation. Abseits der Platte gab es für den Rückraumspieler des THW Kiel schon vorher Grund zur Freude.

Spielplan Olympia-Quali

Der 35-Jährige ist zum dritten Mal Vater geworden. Das verkündete er auf Instagram. Er postete ein Foto, auf dem u.a. eine Hand seines dritten Kindes zu sehen ist. Dazu schrieb er: "11.03.2024. Ana Maris". Nach den Söhnen Jure und Sime ist Ana Maris nun die erste Tochter Duvnjaks.

"Das geilste Gefühl in meinem Leben"

In Ausgabe 8/2022 von Bock auf Handball äußerte sich Duvnjak damals zur Geburt seines ersten Sohns Sime (Jure war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Welt): "Ich bin vor zwei Jahren Vater geworden. Das war der allerschönste Moment und das geilste Gefühl in meinem ganzen Leben. Denn die Familie steht über allem."

Duvnjak in Bock auf Handball über Vaterschaft

Ein weiterer Auszug aus der Bock auf Handball-Ausgabe von damals: Domagoj Duvnjak ist Kapitän, Antreiber, Vorbild. Eine gänzlich andere Rolle, die er abseits des Spielfelds ausfüllt, bringt ihm jedoch die meiste Entspannung: "Ich bin vor zwei Jahren Vater geworden. Das war der allerschönste Moment und das geilste Gefühl in meinem ganzen Leben. Denn die Familie steht über allem", sagt einer, der inzwischen in sich ruht.

"Ich spiele sehr gerne mit meinem Sohn und verbringe den Großteil meiner Freizeit zu Hause mit ihm. Das hilft mir sehr, den Kopf freizubekommen." Früher nannte Dule "Schlafen" als sein liebstes Hobby.

Seit Sime das Licht der Welt erblickt hat, kommt er mittlerweile zwar seltener dazu, nutzt jedoch jede Gelegenheit, die sich ihm im Alltag bietet: "Wenn mein Sohn nachmittags schläft, schlafe ich parallel auch. Ich glaube, dass Schlafen die beste Regeneration ist, die es gibt. Früher haben wir nachmittags trainiert, da habe ich länger geschlafen, mittlerweile ist das Training sehr oft vormittags."

Nicht nur mit seinen Kieler Teamkollegen steht Domagoj Duvnjak regelmäßig für Pässe, Spielzüge und Torwürfe in der Halle. Auch mit seinem Sohn wirft er im Trainingszentrum des THW Kiel gerne den einen oder anderen Ball hin und her. Soll Duvnjaks Sprössling später in seine großen Fußstapfen treten? "Das ist mir egal", sagt der stolze Vater, "für mich ist es nur wichtig, dass er glücklich ist".