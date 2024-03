Domagoj Duvnjak erstmals Sportler des Jahres in Kiel

Die Kieler Nachrichten haben mit Domagoj Duvnjak einmal mehr einen Handball-Profi vom THW Kiel zum Kieler Sportler des Jahres gekürt. Während die Handballer in Kiel dominieren, war es für Domagoj Duvnjak die erste individuelle Auszeichnung. Im Dezember war er mit dem THW Kiel bereits als Mannschaft des Jahres geehrt worden.

Im Vorjahr war Domagoj Duvnjak noch knapp hinter Niklas Landin auf dem zweiten Platz der Abstimmung gelandet, nun wurde der Kroate zum ersten Mal als Kieler Sportler des Jahres ausgezeichnet. Bei den Frauen siegte Beachvolleyballerin Anna Behlen vor Leichtathletin Adia Budde und Tennisspielerin Philippa Färber. Zur "Überraschung des Jahres" wurde das Segel-Duu Anna Barth und Emma Kohlhoff gewählt. Als Kieler Mannschaft des Jahres 2023 war der THW bereits im Dezember ausgezeichnet worden.

"Zum ersten Mal Kiels `Sportler des Jahres` zu sein, ist eine riesengroße Ehre. Jeder weiß, dass ich Kiel liebe. Jetzt diesen Preis bekommen zu haben, macht mich daher sehr glücklich. Wenn ich sehe, wer diese schwere Skulptur bereits gewonnen hat, ist das eine ganz besondere Auszeichnung", so Domagoj Duvnjak auf der THW-Homepage.

"Beim Handball kann niemand etwas ohne seine Mannschaft erreichen. Ohne meine Mitspieler wäre ich also niemals Kiels `Sportler des Jahres` geworden, weswegen ich mich bei jedem einzelnen aus meinem Team und bei jedem einzelnen unserer Fans, die mich gewählt haben, bedanke", so Domagoj Duvnjak.

» Domagoj Duvnjak: Ich habe immer Bock auf Handball

Duvnjak war 2013 bereits Sportler des Jahres in Hamburg - ein Jahr bevor er nach Kiel wechselte und in der Folge mit dem THW zahlreiche Erfolge feierte. Mit 24,3 Prozent der Stimmen hatte der neue Sportler des Jahres in Kiel über sieben Prozent Vorsprung auf die Holstein-Fußballer Steven Skrzybski und Philipp Sander. Auf Platz vier folgte mit Harald Reinkind ein weiterer Handballer.

Nur ein Nicht-Handballer Sportler des Jahres in Kiel

Wie sehr die Stadt Kiel in der Hand der Handballer ist, zeigt übrigens eine Liste in die Historie: Die 1992 bei der ersten Auszeichnung gestartete Serie von Michael Krieter wurde nur 2000 und 2001 von dem ohne linken Unterarm geborenen Segler Heiko Kröger unterbrochen, der Gold bei den Paralympics 2000 in Sydney holte und neben drei Titeln bei der Para-WM 2001 auch Weltmeister in der Overall-Klasse wurde.

Im vergangenen Jahr hatte Niklas Landin die Auszeichnung zum vierten Mal in Folge erhalten - ein Kunststück, das zuvor nur THW-Legende Magnus Wislander gelang, der von 1994 bis 1999 sogar sechs Erfolge in Serie schaffte. Vier Auszeichnungen kann zudem auch THW-Coach Filip Jicha aufweisen, nach seiner ersten Ehrung 2010 folgte ein Jahr später allerdings erst Christian Zeitz, bevor Filip Jicha mit einem Hattrick auf vier erhöhte.

Vier Titel in Serie schaffte bei der Sportlerin des Jahres übrigens Nina Fischer, die insgesamt sechs Auszeichnungen erhielt und sogar noch von Angelique Kerber, die von 2010 bis 2019 eine Zehner-Karte gelöst hatte, übertrumpft wurde. In diesem Jahr siegte bei den Frauen Windsuferin Lina Erpenstein. Bei den Männern schafften Michael Krieter und Segler Heiko Kröger sowie Patrick Wiencek ein Doppel, Henning Fritz und Nikola Karabatic vom THW Kiel gelang jeweils ein Hattrick.

Sportler des Jahres in Kiel

Jahr Name Sportart 1992 Michael Krieter Handball 1993 Michael Krieter Handball 1994 Magnus Wislander Handball 1995 Magnus Wislander Handball 1996 Magnus Wislander Handball 1997 Magnus Wislander Handball 1998 Magnus Wislander Handball 1999 Magnus Wislander Handball 2000 Heiko Kröger Segeln 2001 Heiko Kröger Segeln 2002 Henning Fritz Handball 2003 Henning Fritz Handball 2004 Henning Fritz Handball 2005 Christian Zeitz Handball 2006 Nikola Karabatic Handball 2007 Nikola Karabatic Handball 2008 Nikola Karabatic Handball 2009 Thierry Omeyer Handball 2010 Filip Jicha Handball 2011 Christian Zeitz Handball 2012 Filip Jicha Handball 2013 Filip Jicha Handball 2014 Filip Jicha Handball 2015 Dominik Klein Handball 2016 Steffen Weinhold Handball 2017 Patrick Wiencek Handball 2018 Patrick Wiencek Handball 2019 Niklas Landin Handball 2020 Niklas Landin Handball 2021 Niklas Landin Handball 2022 Niklas Landin Handball 2023 Domagoj Duvnjak Handball

» Domagoj Duvnjak: Ich habe immer Bock auf Handball