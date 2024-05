Dolphins oder Bären: Wer schnappt sich den letzten Platz in der 2. HBF?

Wer schnappt sich das letzte Ticket für die kommende Saison in der 2. Handball Bundesliga Frauen? In der Relegation müssen die Kurpfalz Bären gegen den Rostocker HC spielen. Der Drittligist hat am heutigen Mittwoch das Heimrecht, am Samstag startet dann das entscheidende Rückspiel in Ketsch.

Megan Vivien Pieth ist mit Rostock auf dem Sprung in Richtung 2. Bundesliga Detlef A. E. Lückstädt