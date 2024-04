Dolphins des Rostocker HC gewinnen Nord-Ost-Staffel der 3. Liga

Ein haarscharfes 28:27 im letzten Heimspiel gegen Fortuna Neubrandenburg reichte den Dolphins des Rostocker HC zur vorzeitigen Meisterschaft in der 3. Liga Nord-Ost. Nun geht es in die Aufstiegsrunde.

Der Tabellenführer Rostocker HC wollte mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht Fortuna Neubrandenburg endgültig den Meisterschaftssack zumachen. Aber RHC-Trainer Dominic Buttig hatte bereits im Vorfeld gewarnt: "Dass Fortuna in der Liga durchaus mithalten kann, zeigen die vielen knappen Ergebnisse, sodass wir das Spiel aufgrund des Tabellenplatzes auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen sollten."

Es begann alles durchaus erwartungsgemäß. Trotz der Anfangsnervosität führten die Gastgeberinnen in der 4. Spielminute mit 2:0 und lagen auch nach einem Treffer von Jette Köppen (5) in der 9. Spielminute immer noch mit 6:4 vorn. Doch dann zeigten die Fortunen, dass der aktuelle Tabellenplatz bei weitem nicht dem Leistungsvermögen der Gäste entspricht.

Fortunen-Trainer Kay Butzlaff hatte bereits am Vormittag am Rande des C-Jugend-Spiels versprochen: "Wir wollen das Ganze möglichst lange offen gestalten, werden dem RHC den Meistertitel nicht schenken." In der 20. Minute führte das Team aus der Vier-Tore-Stadt mit 12:9 und lag auch zur Pause (17:14) noch in Front. Während das junge Gästeteam unbekümmert aufspielte, merkte man den Dolphins die Nervosität deutlich an. Einfache Ballverluste und Fehlwürfe waren die Folge.

Lena Clasen wehrt entscheidend ab

Auch der Start in den zweiten Durchgang gehörte den Gästen, die durch einen Doppelpack sogar auf 19:14 (32.) enteilen konnten. Eines kann man dem Tabellenführer allerdings auch an diesem Tag definitiv nicht absprechen. Der Kampfgeist bei den Dolphins war da, beim 20:21 (42.) durch Nicole Rotfuß war man wieder dran.

Noch einmal zog Fortuna etwas davon, doch das intensive Spiel hatte Kraft gekostet. Nach dem 26:22 (46.) gelang den Gästen für fünf Minuten kein Treffer mehr. In der 53. Spielminute erzielte Linkshand Megan Pieth (3) vor den begeisterten Zuschauern das 26:26. Noch einmal gingen die Gäste in Führung doch zwei Treffer von Lidia Halawczak sorgten für das 28:27.

Dann wurde es dramatisch: Nele Reimer erwischte in einer Abwehraktion ihre Gegenspielerin unglücklich im Gesicht, die Schiedsrichter entschieden in der letzten Spielsekunde auf Rote Karte für die RHC-Kapitänin und Strafwurf für Neubrandenburg. Fortunas erfolgreichste Werferin Madlen Kloska (7) nahm sich den Ball. Drei Strafwürfe hatte sie bis zu diesem Zeitpunkt bereits verwandelt. Mit einer Glanzparade wehrte Lena Clasen den Ball jedoch ab und war Sekunden später in der Traube ihrer jubelnden Mitspielerinnen verschwunden.

Mit dem 28:27 im letzten Heimspiel dürfen sich die Delfine bereits am vorletzten Spieltag erneut für den Meistertitel in der Nord-Ost-Staffel der dritten Liga feiern lassen. Trainer Dominic Buttig musste erst einmal kräftig durchatmen: "Neubrandenburg hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Uns merkte man vor allem in der ersten Halbzeit eine gewisse Nervosität an, den Sack mit der Meisterschaft zumachen zu können. Am Ende war es ein Arbeitssieg, der sicher nicht schön war."

Am kommenden Samstag um 18:00 Uhr steht für den alten und neuen Meister das letzte Punktspiel beim SV Henstedt-Ulzburg auf dem Programm. In der kommenden Woche sollen dann durch den DHB auch die Modalitäten für die Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga bekannt gegeben werden.