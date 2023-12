Auswärtssieg in Trient: Ulm im Eurocup wieder der Spur

Die Ulmer Basketballer haben sich nach der letzten Heimniederlage im Eurocup eindrucksvoll zurückgemeldet. Durch den Erfolg gegen Trento bleibt Ulm an der Tabellenspitze dran.

Er führte die Ulmer an: L.J. Figueroa. IMAGO/Nordphoto

Die Basketballer von rathiopharm Ulm haben im Eurocup einen großen Schritt in Richtung Endrunden-Qualifikation gemacht. Der deutsche Meister gewann am Mittwochabend den Rückrundenauftakt beim italienischen Vertreter Dolomiti Energia Trento mit 85:83 (43:42). Bester Werfer war LJ Figueroa mit 20 Punkten. Für Ulm war es der siebte Sieg im zehnten Spiel.

Ulm begann konzentriert in Abwehr und Angriff. Schnell konnten sie sich einen Vorsprung erarbeiten und gingen mit 21:13 in den zweiten Durchgang. In diesem legten die Gastgeber zu und verkürzten bis zur Pause auf einen Punkt. Die Gäste hatten bis zu diesem Zeitpunkt deutliche Vorteile bei der Wurfquote und bei den Defensiv-Rebounds.

Nach Wiederanpfiff blieb es eng. Kein Team konnte sich absetzen. Dies gelang Ulm erst Mitte des Schlussviertels dank eines kleinen Zwischenspurts von 69:68 auf 74:68. Bis wenige Sekunden vor dem Ende hielt der Bundesligist den knappen Vorsprung, ehe es die Hausherren fünf Sekunden vor dem Abpfiff mit dem Dreier von Ex-Bundesligaspieler Kamar Baldwin zum 83:84 noch einmal spannend machten. Doch Ulm ließ danach nichts mehr zu.

Dolomiti Energia Trient/Italien - ratiopharm Ulm 83:85

Trient: Baldwin (18), Grazulis (15), Biligha (12), Udom (12), Hubb (11), Niang (10), Ellis (5)

Ulm: Figueroa (20), Williams (15), Jallow (10), Mathias (9), Nunez (8), Jensen (7), Klepeisz (5), Herkenhoff (4), Dadiet (4). de Paula (3)

Zuschauer: 1861