Doll holt bei Bö-Sieg Podiumsplatz - Norweger stellt Rekord auf

Im Biathlon-Finalort am Holmenkollen bei Oslo hat Benedikt Doll zum Auftakt im Sprint überzeugt. Er war nicht der einzige starke DSV-Athlet.

Top in Schuss: Benedikt Doll. Getty Images

Ex-Weltmeister Benedikt Doll hat beim Saisonfinale in Oslo seinen dritten Podestplatz des Winters eingefahren. Eine Woche nach seinem Weltcup-Sieg im Einzel in Schweden blieb der 32-Jährige erneut fehlerfrei und wurde am Donnerstag im Sprint starker Dritter. Seinen 17. Saisonerfolg sicherte sich nach seiner coronabedingten Zwangspause Norwegens Superstar Johannes Thingnes Bö und stellte damit einen neuen Siegrekord auf. Die alte Bestmarke des 29-Jährigen stammte aus der Saison 2018/2019, als er 16 Mal ganz oben stand. Zudem ist der fünfmalige Oberhof-Weltmeister der erste Skijäger, der alle Sprintrennen einer Saison für sich entschied.

Trotz einer Strafrunde verwies der bereits als Gesamtweltcupsieger feststehende Bö, der zuvor wegen der Infektion zwei Einzelrennen verpasste, mit 23,9 Sekunden den fehlerfreien Schweden Martin Ponsiluoma auf Rang zwei. Doll hatte nach zehn Kilometern 28,9 Sekunden Rückstand. Damit geht er aussichtsreich in die Verfolgung am Samstag (12.45 Uhr/ARD und Eurosport).

"Verrückt, dass es jetzt so gut klappt"

"Ich habe mich heute echt gut gefühlt. Vor allem das Schießen ist echt verrückt, dass es jetzt so gut klappt", sagte Doll in der ARD. Allein der Rückstand von fast 49 Sekunden als Zweitschnellster auf Überflieger Bö gab ihm Rätsel auf.

Für Olympiasiegerin Herrmann-Wick beginnt der letzte Weltcup ihrer Karriere am Freitag (15.20 Uhr/ARD und Eurosport) ebenfalls mit dem Sprint. Drei Tage nach ihrer Rücktrittsankündigung gehört die 34 Jahre alte Weltmeisterin erneut zu den Favoritinnen. Die Sächsin kann sich zudem noch den Disziplin-Weltcup über 7,5 Kilometer sichern. Vor dem letzten Sprint des Winters führt die ehemalige Langläuferin diese Wertung knapp an. Zu den weiteren Podest-Kandidatinnen gehört bei ihrem Heimspiel Marte Olsbu Röiseland. Auch die dreimalige Olympiasiegerin wird am Sonntag ihre Laufbahn beenden.

