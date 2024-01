Doll holt Auftaktsieg in Oberhof - Bundestrainer lässt Unterhose drunter

Das neue Biathlon-Jahr startete gleich mit einem Highlight aus deutscher Sicht: Benedikt Doll hat den Sprint in Oberhof gewonnen und den Rückstand in der Gesamtwertung auf Johannes Thingnes Bö verkürzt. Es ist der erste Sieg der deutschen Männer am Rennsteig seit sieben Jahren.

Deutscher Auftaktsieg in Thüringen: Sturla Laegreid, Benedikt Doll und Endre Strömsheim (v.li.) nach dem Sprint in Oberhof. AFP via Getty Images

Benedikt Doll hat beim Weltcup in Oberhof nach sieben Jahren mal wieder für einen deutschen Heimsieg gesorgt. Der 33-Jährige feierte trotz eines Fehlers beim letzten Schuss im Sprint über 10 Kilometer seinen zweiten Saisonerfolg, es war der erste Triumph der DSV-Männer am Rennsteig seit Simon Schempp im Massenstart am 8. Januar 2017. Die deutschen Biathleten gewannen damit vier von neun Einzelrennen in dieser Saison, davon allein drei der vier Sprints.

"Ich dachte, dass Bö Null geschossen hat"

"Ich war ein bisschen überrascht, dass ich nach dem Stehendschießen in Führung lag. Eigentlich dachte ich, dass Johannes Thingnes Bö Null geschossen hat und ich hinten dran bin", berichtete Doll in der ARD. Auf der Strecke habe ihm dann Sportdirektor Felix Bitterling zugerufen, dass er 20 Sekunden Vorsprung auf den fünfmaligen Oberhof-Weltmeister aus Norwegen habe. "Das hat mir dann noch mal einen kleinen Motivationsschub gegeben", sagte der 33-Jährige. Bö, der in der Vorsaison als erster Skijäger alle Sprintrennen gewonnen hatte, musste sich nach zwei Fehlern mit Rang vier (+19,8 Sekunden) zufriedengeben. "Das war beeindruckend von Benni", sagte er.

Das Rennen war wegen Sturmböen frühzeitig von Donnerstag auf Freitag verschoben worden, dann behielt Doll bei leichtem Nebel den Durchblick und eroberte die Führung im Sprintweltcup. Letztlich landete der Schwarzwälder knapp vor den Norwegern Sturla Holm Lägreid (1 Strafrunde/+1,8 Sekunden) und Ende Strömsheim (1/+5,4). Für deutsche Spitzenergebnisse sorgten auch Johannes Kühn (0/+29,8) als Fünfter sowie Philipp Nawrath (2/+49,0) auf Rang elf.

Verfolger am Samstag: Velepec spielt nicht Superman

Justus Strelow (0/+1:05,6) kam auf Rang 15, Roman Rees (0/+1:19,1) und Philipp Horn (3/+1:27,7) verpassten die Topplätze. Das Jagdrennen über die 12,5 Kilometer wird trotz des verspäteten Sprints planmäßig am Samstag (12.25 Uhr) starten, ab dann soll es im Thüringer Wald auch deutlich kälter werden. Am Sonntag (11.30 Uhr/jeweils ARD und Eurosport) streben die Männer in der Staffel nach ihrem dritten Podestplatz im dritten Rennen des Winters.

Ich habe gesagt, wenn es drei von ihnen im Sprint unter die besten Zehn schaffen, ziehe ich für die Verfolgung meine Unterhose oben drüber. Bundestrainer Uro Velepec

Auch Bundestrainer Uro Velepec freute sich natürlich über den Erfolg seiner starken Mannschaft - und darüber, dass es bei der Kleiderordnung bleiben konnte. Denn der Slowene hatte einen Deal mit den Athleten laufen. Am Freitag verriet er: "Ich habe gesagt, wenn es drei von ihnen im Sprint unter die besten Zehn schaffen, ziehe ich für die Verfolgung meine Unterhose oben drüber - so wie Superman. Aber dann war Philipp Nawrath als Drittbester halte nur Elfter. Wie schade, ich hätte mich gefreut", sagte Velepec mit einem Augenzwinkern.

Doll im Gesamtweltcup jetzt Fünfter

Weltcup-Gesamtwertung, Stand nach 9 von 21 Wettbewerben:

1. Johannes Thingnes Bö (Norwegen) 534 Pkt.; 2. Tarjei Bö (Norwegen) 447; 3. Johannes Dale (Norwegen) 394; 4. Endre Strömsheim (Norwegen) 377; 5. Benedikt Doll (Breitnau) 376; 6. Sturla Holm Laegreid (Norwegen) 376; 7. Philipp Nawrath (Nesselwang) 330; 8. Martin Ponsiluoma (Schweden) 318; 9. Sebastian Samuelsson (Schweden) 312; 10. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen) 287; 11. Johannes Kühn (Reit im Winkl) 284; 12. Justus Strelow (Hermsdorf) 273; ... 25. Philipp Horn (Frankenhain) 132; 26. David Zobel (Garmisch-Partenkirchen) 126; 28. Roman Rees (Oberried) 122

