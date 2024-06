Doll hört in Indonesien auf

Thomas Doll hat seinen Vertrag beim indonesischen Klub Persija Jakarta ein Jahr vor geplantem Ende aufgelöst. "Am Ende ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber wir sind im Guten auseinandergegangen", sagte der Vize-Europameister und frühere Bundesliga-Coach der "Hamburger Morgenpost". Doll, dessen Familie in Budapest lebt, gab private Gründe für seine Entscheidung an. Im April 2022 hatte der heute 58-Jährige die Aufgabe bei Persija angetreten, holte in seiner Premierensaison direkt die Vize-Meisterschaft.