Der Wuppertaler SV hat seine Trainersuche abgeschlossen. Neuer Chefcoach wird Hüzeyfe Dogan, der bis Sommer beim Oberligisten SSVg Velbert gearbeitet hat.

Karrieresprung: Hüzeyfe Dogan wird beim Wuppertaler SV schon bald in der Regionalliga an der Seitenlinie stehen. IMAGO/Michael Ketzer

Hüzeyfe Dogan wird neuer Trainer des Wuppertaler SV. Das gab der Regionalligist am Freitag bekannt. Der 41-Jährige trainierte bis Mai die SSVg Velbert aus der Oberliga Niederrhein. Vorher führte er den TVD Velbert von der Landes- bis in die Oberliga.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter beim WSV, begründet auf der Internetseite seines Vereins, warum die Wahl auf Dogan fiel: "Hüzeyfe hat Gaetano Manno (Chefscout; d. Red.) und mich in den intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen mit seiner Art, wie er über Fußball denkt und wie er die Mannschaft des Wuppertaler SV sieht, überzeugt."

Dogan, der in seiner aktiven Karriere für Bayer Leverkusen dreimal in der Champions League gespielt und auch insgesamt 61 Zweit- und 35 Drittliga-Spiele in seiner Vita stehen hat, sagt kurz und bündig: "Ich bedanke mich für das Vertrauen, das der Verein mir entgegenbringt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft."