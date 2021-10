Döring vor Braunschweig: "Werden uns definitiv nicht verstecken"

Beim SV Wehen Wiesbaden ging es unter der Woche hoch her. Nach zwei Niederlagen in Folge trennten sich die Hessen von Coach Rüdiger Rehm. Nun bleibt den Interimstrainern nicht viel Zeit, um das Team auf die starken Braunschweiger vorzubereiten.

Mehr als vier Jahre - im schnelllebigen Profigeschäft ein beachtlich langer Zeitraum - war Rehm als Cheftrainer der Wiesbadener am Spielfeldrand gestanden, ehe am vergangenen Montag dann etwas überraschend die Entlassung folgte.

Nach zwei Niederlagen in Serie und einem Mittelfeldrang in der Tabelle habe man "nicht mehr daran geglaubt, in der jetzigen Konstellation unsere Ziele zu erreichen", so Paul Fernie, der Sportliche Leiter des Klubs.

"Sind dem Verein sehr dankbar"

Richten sollen es stattdessen am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Eintracht Braunschweig nun Rehms bisherige Assistenten Mike Krannich und Nils Döring, zusammen mit Torwart-Trainer Marjan Petkovic. Auch eine Woche später gegen Zwickau werden sie die Geschicke bei den Hessen leiten. "Wir sind dem Verein sehr dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und wollen es mit drei Punkten am Samstag zurückzahlen", sagte Döring im Vorfeld der Begegnung.

Leicht wird dieses Unterfangen für den SVWW aber nicht. Die Eintracht ist seit fünf Partien ohne Niederlage, holte in dieser Zeit elf Zähler und schob sich dadurch bis auf Rang zwei vor.

"Es wird ein intensives Spiel vor einer großen Kulisse. Sie stehen sehr kompakt und haben ihre Stärken im Umschaltspiel sowie bei Standardsituationen. Darauf werden wir unsere Mannschaft vorbereiten", so Döring, der seit über einem Jahrzehnt als Spieler und Trainer in Wiesbaden aktiv ist.

"Wir brauchen gute Momente im Pressing"

Er ist überzeugt, dass in Braunschweig und trotz dreier Spiele ohne Sieg etwas Zählbares zu holen ist. "Wir haben eine Mannschaft mit Qualität. Wir brauchen gute Momente im Pressing und müssen immer wieder Ballbesitzphasen einbauen. Wir werden uns definitiv nicht verstecken und wollen mit einem Sieg im Gepäck die Heimreise antreten", gibt Döring die Marschroute für das Spiel vor.

Viel Zeit bleibt dem Trainertrio nicht, schon in der Länderspielpause nach dem Zwickau-Spiel kommende Woche soll ein neuer Trainer vorgestellt werden - bis dahin wollen Döring und Co. möglichst viele Punkte sammeln.