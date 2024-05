Döring trotz magerer Ausbeute überzeugt: "Haben uns die Relegation verdient"

Dass Wiesbaden über die Relegation die Klasse halten kann, verdanken sie zwei schwachen Konkurrenten. Gegen Regensburg geht es nun darum, den "Kampf anzunehmen" und auch "Mut an den Tag zu legen".

Aufgrund der Spielunterbrechung in Rostock - Hansa-Fans hatten unter anderem Rauchbomben gezündeten - musste Wehen Wiesbaden am Sonntag nach der eigenen Niederlage gegen St. Pauli (1:2) noch ein wenig zittern. Als Schiedsrichter Harm Osmers im Ostseestadion um 17.54 Uhr die Partie beendete, war die Erleichterung in Wiesbaden groß. Dank der Unterstützung von Paderborn dürfen die Hessen noch in zwei weiteren Spielen um den Klassenerhalt kämpfen.

Dass sie mit nur 32 Zählern - zweitniedrigste Punktzahl in der Geschichte der Relegation zwischen 2. und 3. Liga (Osnabrück, 31 Zähler im Jahr 2011) - den 16. Platz belegen, hätte Sascha Mockenhaupt vor gut zwei Monaten nicht für möglich gehalten. Nach dem 0:3 beim HSV hatte er vermutet, dass anders als im Vorjahr 34 Punkte nicht für den Relegationsplatz reichen würden.

Obwohl der SVWW anschließend aus den letzten acht Spielen nur noch einen Punkt holte, hat sich das Team aus Sicht von Interimstrainer Nils Döring die Relegation verdient: "Mit Kiel und St. Pauli hatten wir den Vizemeister und Meister hier zu Gast. Aufgrund der Art und Weise, wie diese Spiele gelaufen sind, haben wir es uns verdient, Relegation spielen zu dürfen", so der 44-Jährige auf der Pressekonferenz.

Saisonverlauf der beiden Teams weisen Parallelen auf

Er selbst wird das Hinspiel nach seinem Tritt gegen die Wasserflasche beim Heimspiel gegen St. Pauli bekanntlich auf der Tribüne verfolgen und an der Seitenlinie von Giuliano Modica, Alf Mintzel und Marjan Petkovic vertreten werden.

Ein Gegner mit Selbstvertrauen wartet im Jahnstadion allerdings nicht auf den letztjährigen Sieger der Relegation. Regensburg rettete sich trotz einer schwachen Rückrunde (Drittletzter der Rückrundentabelle) in die Relegation - ein Saisonverlauf, der Parallelen aufweist.

Sie legen eine hohe Intensität an den Tag, laufen den Gegner früh an und haben eine klare Spielidee. Nils Döring

Dennoch sind die Wiesbadener gewarnt. "Sie legen eine hohe Intensität an den Tag, laufen den Gegner früh an und haben eine klare Spielidee", erklärt Döring und führt fort: "Sie haben viele erfahrene Drittligaspieler und mit Noah Ganaus, Dominik Kother und Chistian Viet auch drei Offensivakteure, die allesamt schon zweistellig getroffen haben."

Auf die "klaren Muster" haben er und sein Trainerteam, dem Bjarke Jacobsen (Muskelverletzung) und Nico Rieble (Rückschlag im Aufbautraining) nicht zur Verfügung stehen, die Mannschaft vorbereitet. Neben der Umsetzung der Taktik sei es entscheidend, "wer den Kampf besser annimmt, klarer in seinen Aktionen ist, die Basics abruft und auch Mut an den Tag legt."