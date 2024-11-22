Döring geht es um die Ausgangslage für die Rückrunde

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich mit einer 1:3-Niederlage beim 1. FC Saarbrücken und damit als Siebter in die Länderspielpause verabschiedet. An den hochgesteckten Zielen hat sich bei den Hessen aber nichts geändert.

Richtungsweisend ist es gewesen, das Wiesbadener Gastspiel vor zwei Wochen in Saarbrücken. Mit einem Sieg hätte sich der SVWW in den Top-drei festbeißen und einen direkten Konkurrenten auf Distanz halte können. Doch die 1:3-Niederlage hatte zur Folge, dass der Zweitliga-Absteiger auf Rang sieben zurückfiel und den FCS auf drei Punkte enteilen lassen musste.

Wiedergutmachung betrieben die Hessen immerhin im Landespokal durch einen 3:1-Sieg bei Oberligist SV Steinbach. "Wir haben unser Ziel, eine Runde weiterzukommen, erreicht und das mit einem souveränen Auftritt", sagt Cheftrainer Nils Döring im vereinseigenen Video-Kanal. Zunächst war sein Team in Rückstand geraten, Fatih Kaya mit einem Doppelpack und Moritz Flotho erzielten dann die Tore für den Drittligisten, der im Viertelfinale nun auf den Sieger der Partie zwischen der Sportfreunde BG Marburg gegen Kickers Offenbach trifft.

Hachings Gefahr bei Standards und durch Geis

Der Fokus richtet sich wieder auf das Geschehen in der 3. Liga und da konkret auf das Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Gegen den seit zehn Spielen sieglosen Vorletzten erwartet Döring "ein Spiel auf Augenhöhe". Gewarnt ist er durch Hachings Erfolg im Landespokal Bayern bei 1860 München (3:1). Die SpVgg sei "bei Standards sehr, sehr gefährlich" und habe "mit Johannes Geis einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann".

Umso mehr hofft er auf Spielkontrolle seiner Mannschaft - auch weil es für den SVWW in die fünf noch ausstehenden Begegnungen bis zur Winterpause um viel geht. "Wir wollen uns eine gute Ausgangsposition verschaffen, um in der Rückrunde alle Optionen nach oben aufrechtzuerhalten. Damit wollen wir am Samstag beginnen", erklärt der Coach. Drei Punkte hinter dem dritten Platz ist der SVWW momentan in der 3. Liga notiert.

Die Personallage beschreibt Döring derweil als "ausbaufähig". Neben den Langzeitverletzten Florian Hübner (Bänderriss im Sprunggelenk) und Marius Wegmann (Unterarmbruch) haben sich Nico Rieble und Bjarke Jacobsen Muskelverletzungen zugezogen. Ein Fragezeichen steht auch hinter Ersatzkeeper Mohamed Amsif, der krankheitsbedingt ausfiel.