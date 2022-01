Doch ohne Wagner: DHB mit 13 Profis gegen Russland

Die deutschen Handballer beenden die Europameisterschaft mit einem 13er-Kader, das steht nun fest. Für Mittwoch ist ein Charterflug gebucht.

Für das abschließende Hauptrundenspiel gegen Russland am heutigen Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) stehen Bundestrainer Alfred Gislason 13 Spieler zur Verfügung. Es ist der Kader aus dem Schweden-Spiel abzüglich der mit Corona infizierten Patrick Wiencek und Simon Ernst sowie Hendrik Wagner.

Der DHB hatte zuerst irrtümlicherweise Wagner im Aufgebot, korrigierte diese Information aber kurz darauf. Der Rückraumspieler von den Eulen Ludwigshafen wird nicht noch einmal bei der EM zum Einsatz kommen. "Nach drei Angriffen kriegt er keine Luft mehr", hatte Gislason nach der Niederlage gegen Schweden über Wagner gesagt.

In der Zwischenzeit befinden sich nach DHB-Angaben auch die letzten während des Turniers aufgrund positiver PCR-Testergebnisse ausgefallenen Spieler und Delegationsmitglieder auf der Heimreise.

Das in der slowakischen Hauptstadt verbliebene Team soll am Mittwoch folgen. Der Charterflug von Bratislava nach Frankfurt am Main startet planmäßig um 9 Uhr.

Der Kader fürs Russland-Spiel:

Tor: Johannes Bitter, Daniel Rebmann

Linksaußen: Rune Dahmke, Patrick Zieker

Rückraum links: Paul Drux, Lukas Stutzke

Rückraum Mitte: Philipp Weber, Julian Köster

Rückraum rechts: Fabian Wiede, David Schmidt

Rechtsaußen: Lukas Zerbe, Tobias Reichmann

Kreis: Johannes Golla