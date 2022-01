Doch noch ein Rückkehrer: Wagner erstmals im DHB-Kader

Die deutschen Handballer werden auch ihr drittes Hauptrundenspiel mit 16 Profis bestreiten. Hendrik Wagner findet sich erstmals im Kader.

Doch noch ein Rückkehrer für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Hendrik Wagner hat am Sonntag nach zwei negativen PCR-Tests die Isolation im Teamhotel verlassen dürfen.

Nach einer eingehenden internistischen und kardiologischen Untersuchung steht der 24-jährige Ludwigshafener dem DHB-Team für das Hauptrundenspiel gegen Schweden (18 Uhr, LIVE! bei kicker) zur Verfügung.

Wagner war bereits am 16. Januar als erster Nachrücker - für Julius Kühn - in Bratislava eingetroffen. Dort musste er sich jedoch wegen eines positiven PCR-Tests umgehend in Isolation begeben.

Der linke Rückraumspieler wird wohl der einzige Nachrücker für die restliche EM bleiben. Denn der DHB teilte am Sonntag mit, dass der Rücktransport der sich aktuell in Quarantäne befindlichen Nationalspieler und Offiziellen begonnen hat.