Doch nicht nur eine Teilfraktur: Lange Pause für Hincapie

Leverkusens Abwehrspieler Piero Hincapie muss wegen seiner Verletzung, die er sich im Länderspieleinsatz für Ecuador zugezogen hat, länger pausieren als ursprünglich erhofft. Der 21-Jährige wurde in Köln wegen eines Mittelfußbruchs operiert und fällt bis zu zwölf Wochen aus.

Kann so schnell nicht einen Ball schießen: Piero Hincapie. AFP via Getty Images

Piero Hincapie hat es schlimmer erwischt, als es die vom ecuadorianischen Verband kommunizierte Diagnose vermuten ließ. Hatte dieser doch von einer Teilfraktur des fünften Mittelfußknochens gesprochen, der Spieler selbst von einem "kleinen Riss".

Doch der Knochen war am Wochenende bei dem Unfall, der ohne gegnerische Einwirkung geschehen war, offensichtlich doch stärker in Mitleidenschaft gezogen worden. So verkündete Bayer 04 am Donnerstagabend, dass Hincapie nach seiner Rückkehr nach Deutschland in Köln von Dr. Andre Morawe wegen eines Mittelfußbruchs operiert worden sei. Die prognostizierte Ausfallzeit Hincapies liegt nach Vereinsangaben bei "zehn bis zwölf Wochen".

Fehlt Hincapie die ersten sieben Spiele?

Demnach würde der Linksfuß, der sowohl außen als auch zentral verteidigen kann, Werkself-Trainer Xabi Alonso erst Anfang Oktober wieder zur Verfügung stehen, wenn er die kompletten zwölf Wochen zur Wiederherstellung benötigt. Der Mentalitätsspieler droht somit die ersten sieben Spiele der neuen Bundesligasaison zu verpassen.

Auch wenn Hincapie ohnehin an den ersten beiden Spieltagen wegen einer Rotsperre noch hätte pausieren müssen, trifft der Ausfall den Europa-League-Teilnehmer härter als erwartet. Ursprünglich bestand im Klub die Hoffnung, dass der Abwehrspieler bereits Anfang September wieder zur Verfügung stehen könnte.

Andrich soll im Laufe der Vorbereitung einsteigen

Hincapie ist damit neben Robert Andrich der zweite Bayer-Profi, der aktuell nach einer Operation wegen eines Mittelfußbruchs, der ohne Fremdeinwirkung erfolgte, pausieren muss. Der Mittelfeldspieler soll im Laufe der Vorbereitung ins Mannschaftstraining zurückkehren. Hincapie hingegen muss auf sein Comeback nun länger warten als anfangs gedacht.