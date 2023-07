Doch keine Punkte: Flörsch wird nachträglich disqualifiziert

Rennfahrerin Sophia Flörsch ist in der Nachwuchs-Rennserie Formel 3 nach ihrer ersten Fahrt in die Punkteränge noch nachträglich disqualifiziert worden.

Sophia Flörsch wurde in Österreich nachträglich disqualifiziert. IMAGO/eu-images

Die 22-Jährige aus München hatte im Rennen am Sonntag im österreichischen Spielberg ursprünglich den neunten Rang belegt, bekam diesen aber Stunden nach der Zieldurchfahrt wieder aberkannt. Bei einer Inspektion nach dem Lauf wurde festgestellt, dass Flörschs Auto gegen die technischen Vorschriften verstoßen hatte. Die Stewards stellten ein Vergehen an den Endplatten des Frontflügels fest und nahmen sie anschließend aus der Wertung.

Flörsch war als 21. gestartet und konnte sich auf dem Red-Bull-Ring bei ihrem besten Saisonrennen deutlich nach vorn arbeiten. Sie hätte als erste Frau in der Rennserie überhaupt Punkte eingefahren. Am Samstag im Sprint hatte sich die Fahrerin vom Team PHM gegen die ausschließlich männliche Konkurrenz auf nasser Strecke noch mit dem 19. Platz begnügen müssen.

Flörsch wird vom Formel-1-Team Alpine gefördert. Sie ist die einzige Frau, die seit der Umbenennung der GP3 in FIA Formel 3 in der Serie gestartet ist. 2020 war Flörsch in der Formel 3 für Campos Racing unterwegs, ihr Top-Resultat war damals Rang zwölf.