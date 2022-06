Doch keine Knie-OP bei Zimmermann

Fortuna Düsseldorfs Matthias Zimmermann muss doch nicht unters Messer. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt.

Im Testspiel gegen den slowakischen Klub MFK Ruzomberok am 22. Juni hatte sich Zimmermann einen Innenbandriss im Knie zugezogen. Am Montag stand eine vorbereitende Untersuchung zur geplanten Operation an, diese wurde nun aber abgesagt. Nach Absprache mit den zuständigen Ärzten wurde sich für eine konservative Behandlung entschieden.

Ausfallzeit unbekannt

"Spezielle Stabilitätstests in der Kölner MediaPark Klinik haben die Spezialisten dort zu der neuesten Erkenntnis gebracht, dass eine Operation an dem gerissenen Innenband zum Glück doch nicht zwingend indiziert ist", wird Dr. Ulf Becker in einer Vereinsmitteilung zitiert. Wie lange Zimmermann nun ausfällt, ist laut dem Mannschaftsarzt der Fortuna "seriös nicht genau vorherzusagen". Der Verlauf müsse von Woche zu Woche beobachtet werden.

Für die Fortuna ist Zimmermanns Verletzung ein Rückschlag, schließlich spielt der 30-Jährige in den Planungen von Coach Daniel Thioune eine wichtige Rolle. In der vergangenen Saison kam Zimmermann 28-mal in der Liga zum Einsatz, dabei gelangen ihm drei Tore und ein Assist (kicker-Notenschnitt 3,35).