Doch kein Schnee-Spiel: Bills gegen Browns nach Detroit verlegt

Die NFL reagiert auf die Wettervorhersagen und verlegt das Spiel der Buffalo Bills gegen die Cleveland Browns nach Detroit. Das von vielen Fans erhoffte Schnee-Spiel fällt damit weg.

Die Fans der Buffalo Bills haben in der Vergangenheit bereits mehrmals die Erfahrung von Spielen im Schnee gemacht: Im Dezember 2017 empfingen die Bills die Indianapolis Colts im sogenannten "Snow Bowl", welchen das Heimteam nach Overtime mit 13:7 für sich entscheiden konnte. Das Match war geprägt vom schweren Schneetreiben - alleine während der Partie fielen damals knapp über 20 cm an Neuschnee.

"Wenn man ein Kind ist, träumt man davon, in einem solchen Spiel zu spielen. Heute war es wie der Turkey Bowl oder der Christmas Bowl im Hinterhof, wenn du dir den Schnee aus den Augen wischst", fasste der damalige Browns-Wide-Receiver Joe Jurevicius die spezielle Partie zusammen.

Und auch die Paarung, die am kommenden Wochenende bevorsteht, erlebte solch ein spezielles Spiel bereits: Am 16. Dezember vor 15 Jahren kam es in Cleveland zum Aufeinandertreffen mit den Bills - ebenfalls unter heftigem Schneesturm. Beide Franchises konnten aufgrund der erschwerten Bedingungen keinen Touchdown verbuchen und so sicherten sich die Browns letztendlich durch einen Safety und zwei Field-Goals einen 8:0-Heimsieg.

#31: NFL Preview - Treiben die Jets ihren Dämon Belichick aus? Plus: Rückblick auf das NFL Munich Game Was für ein Wochenende! Die NFL war in München zu Gast und hat alle begeistert. Ebenso wie die deutschen Fans die amerikanischen Medien mit ihrem Enthusiasmus aus den Socken gehauen haben. Kucze, Detti und Michael blicken zurück auf das Munich Game in der Allianz Arena - und gehen davon aus, dass wir 2023 sogar mit zwei Spielen in Deutschland rechnen können… Natürlich gibt es wie gewohnt eine Vorausschau auf die Top-Partien des kommenden Spieltags. Die Jets gegen ihren Angstgegner aus New England, der NFC-Knaller zwischen Vikings und Cowboys, das Divisionsduell zwischen Chargers und Chiefs - sowie der Auftritt der 49ers im Monday Night Game gegen die Cardinals. „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich! Jeden Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, der kicker-App oder in der brandneuen Footballerei-App! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #30: NFL Preview - ALLES zum NFL-Spiel in München! 10.11.2022 #29: NFL Preview – Trade-Wahnsinn! Plus: King Henry vs. Mahomes 03.11.2022 #28: NFL Preview - Halloween! Der Spieltag der Revenge Games 27.10.2022 #27: NFL Preview – Verschärfen die Jets die Krise von Russell Wilson? 20.10.2022 weitere Podcasts

Damit es am Sonntag nicht so weit kommt, zieht die NFL Konsequenzen aus den prognostizierten Wetterberichten: "Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und der Vorsicht angesichts des anhaltenden Unwetters im Westen New Yorks wird das für Sonntag angesetzte Spiel zwischen den Cleveland Browns und den Buffalo Bills ins Ford Field in Detroit verlegt", teilte die NFL in einem Statement mit. Damit sind die Franchises bestens geschützt vor aller Art von Niederschlag, denn im Gegensatz zum Highmark Stadium der Bills ist das Stadion der Detroit Lions vollständig überdacht.

Auch ohne Schnee kommt die Partie für Browns-Quarterback Deshaun Watson noch zu früh: Der 27-Jährige, der nach seiner Elf-Spiele-Sperre wegen zahlreicher Anklagen des sexuellen Missbrauchs bislang noch ohne Einsatz für seine neue Franchise ist, peilt sein Comeback am 4. Dezember gegen die Houston Texans an.